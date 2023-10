Cựu học viên D6 An ninh họp mặt tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 9/10, tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Ban Liên lạc cựu học viên D6 An ninh phối hợp với Công an tỉnh tổ chức chương trình họp mặt kỷ niệm 49 năm ngày tựu trường Công an Trung ương (1974-2023) của Đoàn cựu học viên D6 An ninh.

Tại buổi họp mặt, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, các học viên D6 của Trường Công an Trung ương, nay là Học viện An ninh nhân dân đã có quá trình công tác, cống hiến liên tục cho sự nghiệp cách mạng, giữ nhiều cương vị quan trọng trong Đảng và ngành công an; đóng góp nhiều công sức, trí tuệ vào quá trình xây dựng, trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân, cũng như sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị của đất nước. Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Bùi Văn Thảo bày tỏ niềm vinh dự khi được đón cựu học viên D6 An ninh; chúc các đồng chí cùng thân nhân, gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trước đó, Đoàn cựu học viên D6 An ninh đã dâng hương, đặt vòng hoa viếng nữ Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

TRÍ HẢI