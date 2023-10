Cụ thể hóa mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế-xã hội

Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 vào chiều 31/10 đã xem xét và quyết nghị 6 nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực kinh tế-ngân sách do UBND tỉnh trình, nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế-xã hội phù hợp với tình hình thực tế của Bà Rịa-Vũng Tàu.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Lê Hoàng Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp. Ảnh: PHÚ XUÂN

Giai đoạn 2023-2025, sáp nhập huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ

Trong 6 nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp, có nhiều nội dung quan trọng cụ thể hóa các mục tiêu định hướng phát triển kinh tế-xã hội phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

Cụ thể, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 05 ngày 31/5/2023 của HĐND tỉnh thông qua quy hoạch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; dự kiến phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã. Trong đó, một nội dung đáng chú ý là giai đoạn 2023-2025 sẽ sáp nhập trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ thành 1 đơn vị.

Tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND tỉnh đôn đốc việc hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu vào kỳ họp cuối năm 2023. Trong đó, xây dựng kịch bản chặt chẽ, khoa học, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao quyền của đại biểu HĐND và quyền của người được lấy phiếu tín nhiệm. Đồng thời, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, trách nhiệm và đoàn kết.

Đối với cấp xã, sắp xếp 9 đơn vị hành chính cấp xã thành 4 đơn vị. Cụ thể, TP.Bà Rịa sáp nhập phường Phước Hiệp và phường Phước Trung; huyện Đất Đỏ sáp nhập xã Lộc An và xã Phước Hội, xã Long Mỹ và TT.Phước Hải; huyện Long Điền sáp nhập 3 xã An Nhứt, An Ngãi và Tam Phước.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết có nội dung sáp nhập huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ. Ảnh: QUANG VINH

Đến năm 2030, tỉnh dự kiến TP.Bà Rịa tiếp nhận một phần diện tích và dân số của TX.Phú Mỹ để bảo đảm đủ tiêu chuẩn cả về diện tích tự nhiên và quy mô dân số. TX.Phú Mỹ chuyển một phần diện tích và dân số về TP.Bà Rịa trên cơ sở bảo đảm đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số của đơn vị hành chính là thành phố trực thuộc tỉnh.

Kỳ họp đã thông qua các nghị quyết quan trọng khác như: sử dụng dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023; quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường quy hoạch 46 nối dài khu đô thị mới Phú Mỹ (TX.Phú Mỹ); điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nạo vét hồ Quang Trung 1, huyện Côn Đảo; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để đầu tư xây dựng Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu.

Đối với cấp xã, huyện Long Điền sẽ sáp nhập xã Phước Hưng và TT.Long Hải; huyện Đất Đỏ điều chỉnh địa giới hành chính 2 xã Phước Long Thọ và Long Tân; huyện Xuyên Mộc cũng điều chỉnh địa giới của xã Hòa Hội và Hòa Hưng, để bảo đảm cả 4 đơn vị hành chính đều đạt đủ tiêu chuẩn cả về diện tích tự nhiên và quy mô dân số.

Tại nghị quyết này, HĐND tỉnh cũng bổ sung chức năng khu công nghiệp-đô thị-dịch vụ với khu đất 650ha Cái Mép Hạ. Như vậy, tỉnh bổ sung quy hoạch 7 KCN-đô thị-dịch vụ mới với tổng diện tích là 6.850ha; trong đó đất công nghiệp 4.795ha. Đến năm 2030, toàn tỉnh có 24 KCN và KCN-đô thị-dịch vụ, với tổng diện tích đất quy hoạch hơn 16 ngàn ha. Trong đó, đất KCN quy hoạch hơn 13.800ha; đất KCN phân bổ chỉ tiêu sử dụng đến năm 2030 là 10.755ha; đất KCN quy hoạch sau năm 2030 gần 3.100ha.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh bổ sung chức năng khu công nghiệp-đô thị-dịch vụ với khu đất 650ha Cái Mép Hạ. Trong ảnh: Phối cảnh Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ. Ảnh: THANH NGA

Thời điểm then chốt để hoàn thành nhiệm vụ

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, cuối năm là khoảng thời gian then chốt để tập trung thực hiện giải pháp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh năm 2023.

Do đó, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, đơn vị của tỉnh khẩn trương thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, với các dự án được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp, cần khẩn trương triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư theo đúng quy trình, quy định pháp luật, bảo đảm các dự án được khởi công xây dựng, giải ngân vốn đầu tư đúng tiến độ, kế hoạch.

Cùng với đó, ông Phạm Viết Thanh yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn, khơi thông các nguồn lực và hoạt động của các thị trường, thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của kinh tế, phấn đấu đạt cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023. Trước mắt, tập trung hoàn thành các dự án chậm tiến độ, tháo gỡ khó khăn trong thực hiện khối lượng và giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm đến 31/12/2023 giải ngân hết vốn được giao.

Gói thầu số 36, thuộc dự án đường 991B từ QL51 đến hạ lưu cảng Cái Mép đang được các nhà thầu thi công. Ảnh: TRÀ NGÂN

Ông Phạm Viết Thanh cũng yêu cầu cơ quan chức năng quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm và tiến độ kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023; triển khai và hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện hiệu quả quy định về điều kiện tách thửa đất và diện tích tối thiểu đựợc tách thửa đối với từng loại đất vừa được ban hành.

Đồng thời, các sở, ngành, địa phương cần thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý tài chính-ngân sách, quản lý chặt chẽ thu ngân sách nhà nước, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, khai thác nguồn thu còn dư địa, tiềm năng, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách địa phương năm 2023. Bên cạnh đó, quản lý chi ngân sách chặt chẽ, triệt để tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên, rà soát, cắt giảm các khoản chi không cấp thiết, bảo đảm cân đối và phù hợp với kết quả thu ngân sách năm 2023.

QUANG VINH