Chuyển biến tích cực trong công tác dân vận, thanh niên và giáo dục

Ngày 6/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết các nghị quyết, kết luận của Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận, thanh niên và đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT. Hội nghị đã đánh giá toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và làm rõ những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, rút ra những kinh nghiệm và đề ra các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng lãnh đạo các Ban của Tỉnh ủy, lãnh đạo sở, ngành, địa phương tham dự hội nghị.

Ngân sách tỉnh chi cho GD-ĐT đạt 21,32% tổng chi ngân sách

Trình bày dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 29, Bà Rịa-Vũng Tàu đã tạo được dấu ấn riêng khi trở thành tỉnh có chất lượng tăng trưởng giáo dục nhanh và bền vững trong khu vực Đông Nam bộ cũng như cả nước.

Quy mô và mạng lưới các cấp học được đầu tư phát triển đồng bộ, đa dạng phù hợp với điều kiện thực tế của các địa phương, tạo điều kiện thuận lợi và cơ hội học tập cho người dân, góp phần nâng cao trình độ dân trí, đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh và cả nước.

Trung bình giai đoạn 2013-2022, ngân sách tỉnh chi cho GD-ĐT đạt 21,32% tổng chi ngân sách nhà nước, gồm: chi thường xuyên và chi đầu tư.

Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia các cấp năm 2022 đạt 64,90% (tăng 31,18% so với năm 2013). Trong đó, cấp MN đạt 49,23% (tăng 25,29% so với năm 2013); TH đạt 71,8% (tăng 32,88% so với năm 2013); THCS đạt 79,1% (tăng so với năm 2013: 38,1%); THPT đạt 59,46% (tăng 28,46% so với năm 2013).

Tỷ lệ tốt nghiệp THPT của tỉnh giai đoạn 2013-2022 tăng so với giai đoạn trước, bình quân 98%. Tỷ lệ HS thi đậu đại học và cao đẳng đạt 70%; trong đó, đỗ đại học trên 40%. Giai đoạn 2013-2022, toàn tỉnh có 369 lượt HS đoạt giải quốc gia cấp THPT. Đặc biệt năm 2017, tỉnh có 1 học sinh đoạt HCV Olympic Toán quốc tế, đây là thành tích cao nhất của Bà Rịa-Vũng Tàu từ trước đến nay.

Về phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, đến nay, 100% cán bộ nguồn lãnh đạo Sở GD-ĐT có trình độ sau đại học. Tỷ lệ GV đạt chuẩn và trên chuẩn theo Luật Giáo dục 2019 khá cao: GV cấp MN đạt chuẩn: 96,2%, trên chuẩn: 31,52%; GV TH có trình độ đại học trở lên là 92,3%; GV THCS có trình độ đại học trở lên là 91,4%; GV THPT có trình độ đại học trở lên là 100%.

Lan tỏa phong trào thi đua trong xã hội

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và 5 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 7/1/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhất là người đứng đầu về công tác dân vận ngày càng được nâng lên.

Vai trò, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị tỉnh đối với công tác dân vận trong thời kỳ mới được thực hiện một cách đầy đủ hơn. Qua đó góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngày càng đi vào chiều sâu, đem lại hiệu quả và có ý nghĩa thiết thực, tạo sự lan tỏa trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị tỉnh vững mạnh.

Qua thực hiện đã có 11.223 mô hình, 1.488 điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị được công nhận ở 3 cấp; 788 tập thể, 329 cá nhân được các cấp khen thưởng; hàng trăm mô hình, điển hình được nhân rộng, phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng đối với việc triển kinh tế, ổn định xã hội, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.

Nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài

Hội nghị đã ghi nhận các ý kiến thảo luận, tham luận của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua đó, khái quát rõ nét những kết quả quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cách làm hay, kinh nghiệm quý báu, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức thực hiện tốt hơn công tác dân vận, thanh niên, GD-ĐT trong thời gian tới.

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác dân vận, thanh niên, giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu tiếp tục xác định công tác giáo dục và đào tạo, công tác dân vận và công tác thanh niên là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài và là một trong những nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, tác động trực tiếp đến niềm tin, sự đồng thuận của các giai cấp, tầng lớp nhân dân đối với Đảng bộ, chính quyền. Đồng thời, tiếp tục cụ thể hóa đầy đủ các nghị quyết, kết luận, chương trình, đề án, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác dân vận, thanh niên và đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở; sơ, tổng kết các nghị quyết, kết luận.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã công bố quyết định tặng Bằng khen cho 7 tổ chức Đảng, 7 đảng viên có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và Kết luận số 43-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Đối với công tác dân vận, tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; thực hiện tốt phong trào “Dân vận khéo”; nắm chắc tình hình trong nhân dân; chính quyền tiếp tục quan tâm, chăm lo cho người dân, giảm nghèo bền vững theo chuẩn tỉnh; tăng cường tiếp, đối thoại với công dân.

Về giáo dục - đào tạo, đảm bảo đội ngũ quản lý, GV; đủ GV đạt chất lượng theo đúng yêu cầu; không để thiếu GV cục bộ như trong thời gian vừa qua. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ GV; tiếp tục kiến nghị những cơ chế, chính sách để hỗ trợ GV nâng cao chất lượng dạy và học.

“Bên cạnh học vấn, cần tăng cường hơn nữa công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, giáo dục HS trở thành công dân tốt”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Bài, ảnh: PHÚC LƯU - MẠNH THẮNG