Chất lượng giáo dục ngày càng nâng cao

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương, Bà Rịa-Vũng Tàu đã tạo được dấu ấn riêng khi trở thành tỉnh có chất lượng tăng trưởng giáo dục nhanh và bền vững trong khu vực Đông Nam bộ cũng như cả nước.

98% học sinh tốt nghiệp THPT

Trình bày dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế tại hội nghị tổng kết các nghị quyết, kết luận của Trung ương sáng 6/10, ông Nguyễn Văn Xinh (ảnh trên), Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, chất lượng giáo dục ở các cấp học ngày càng được nâng cao.

Quy mô và mạng lưới các cấp học được đầu tư phát triển đồng bộ, đa dạng phù hợp với điều kiện thực tế của các địa phương, tạo điều kiện thuận lợi và cơ hội học tập cho người dân, góp phần nâng cao trình độ dân trí, đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh và cả nước.

Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia các cấp năm 2022 đạt 64,90% (tăng 31,18% so với năm 2013). Trong đó, cấp MN đạt 49,23% (tăng 25,29% so với năm 2013); TH đạt 71,8% (tăng 32,88% so với năm 2013); THCS đạt 79,1% (tăng so với năm 2013: 38,1%); THPT đạt 59,46% (tăng 28,46% so với năm 2013).

Tỷ lệ tốt nghiệp THPT của tỉnh giai đoạn 2013-2022 tăng so với giai đoạn trước, bình quân 98%. Tỷ lệ học sinh thi đậu đại học và cao đẳng đạt 70%; trong đó, đỗ đại học trên 40%. Giai đoạn 2013-2022, toàn tỉnh có 369 lượt học sinh đoạt giải quốc gia cấp THPT. Đặc biệt năm 2017, tỉnh có 1 học sinh đoạt HCV Olympic Toán quốc tế, đây là thành tích cao nhất của Bà Rịa-Vũng Tàu từ trước đến nay.

Tỉnh đã đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi vào năm 2013, trước kế hoạch đề ra 2 năm (năm 2015) và được công nhận duy trì cho đến nay. 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục TH mức độ 3; phổ cập giáo dục THCS được duy trì bền vững. 8/8 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS, trong đó 6 đơn vị hành chính đạt chuẩn phổ cập mức độ 2 và 2 đơn vị đạt chuẩn phổ cập mức độ 3.

Về phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, đến nay, 100% cán bộ nguồn lãnh đạo Sở GD-ĐT có trình độ sau đại học. Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn theo Luật Giáo dục 2019 khá cao: giáo viên cấp MN đạt chuẩn: 96,2%, trên chuẩn: 31,52%; giáo viên TH có trình độ đại học trở lên là 92,3%; giáo viên THCS có trình độ đại học trở lên là 91,4%; giáo viên THPT có trình độ đại học trở lên là 100%.

Chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế

Bà Rịa-Vũng Tàu triển khai thực hiện các chương trình giáo dục tích hợp ở MN và phổ thông, giúp học sinh trên địa bàn tỉnh sớm tiếp cận chương trình quốc tế, góp phần nâng cao trình độ ngoại ngữ cho học sinh và giáo viên trên địa bàn tỉnh. Các trung tâm ngoại ngữ, tin học phát triển mạnh, đáp ứng tốt nhu cầu học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh của học sinh và nhân dân trong tỉnh.

Trên địa bàn tỉnh có hơn 200 trung tâm ngoại ngữ, trung tâm ngoại ngữ - tin học dạy tiếng Anh, Nhật, Hàn… với hơn 30 ngàn người - chủ yếu là học sinh phổ thông theo học.

Các trường đại học, cao đẳng trong tỉnh đã chủ động liên kết với các trường nước ngoài để trao đổi, học tập, liên kết đào tạo theo các chương trình tiên tiến như: Đại học Hyogo - Nhật Bản, Trường Đại học Burapha - Thái Lan, Trường Cao đẳng của Úc. Bên cạnh đó, chủ động hợp tác với các trường nước ngoài và tổ chức quốc tế trong việc đào tạo đội ngũ giảng viên và xây dựng các chương trình giảng dạy cho lao động có tay nghề cao.

Trung bình giai đoạn 2013-2022, ngân sách tỉnh chi cho GD-ĐT đạt 21,32% tổng chi ngân sách nhà nước, gồm: chi thường xuyên và chi đầu tư.

