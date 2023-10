Bà Rịa-Vũng Tàu có 11.223 mô hình dân vận khéo

Nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhất là người đứng đầu về công tác dân vận ngày càng được nâng lên.

Đó là đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại báo cáo do ông Nguyễn Văn Lợi (ảnh dưới), Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trình bày tại hội nghị sáng 6/10 về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và 5 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 7/1/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Vai trò, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị tỉnh đối với công tác dân vận trong thời kỳ mới được thực hiện một cách đầy đủ hơn. Qua đó góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị tỉnh vững mạnh.

Cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân thực hiện giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Việc củng cố, mở rộng tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Đoàn công tác của UBMTTQ Việt Nam tỉnh khảo sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh năm 2023 tại xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc. Ảnh: DIỄM QUỲNH.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác dân vận; là giải pháp quan trọng, tạo đồng thuận xã hội, huy động các nguồn lực, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Triển khai chủ trương trên, từ năm 2013 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh đã ban hành 1 chỉ thị, 2 công văn, 2 thông báo, 1 kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành đẩy mạnh việc triển khai, thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành chủ trương tổ chức “Năm dân vận khéo” làm chủ đề công tác dân vận các năm 2014, 2015, 2020 để đẩy mạnh việc xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh.

Mô hình dân vận khéo “Vận động Nhân dân bàn giao mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm của thành phố Vũng Tàu” do Ban Dân vận Thành ủy Vũng Tàu thực hiện đã góp phần lắng nghe, giải quyết thấu đáo những tâm tư, nguyện vọng của người dân có đất bị thu hồi. Trong ảnh: Chính quyền và người dân TP.Vũng Tàu xem sơ đồ dự án đường Thống Nhất nối dài.

Mô hình dân vận khéo "Ngày thứ Bảy lắng nghe dân nói" được nhiều địa phương trong tỉnh triển khai đã trở thành cầu nối hữu hiệu giữa chính quyền và người dân. Các cuộc vận động do các cấp, ngành phát động ngày càng được triển khai mạnh mẽ, trải rộng ở nhiều lĩnh vực. Trong ảnh: ĐVTN trồng cây xanh trên tuyến đường thanh niên kiểu mẫu tại xã Sông Xoài (TX.Phú Mỹ). Ảnh: NGỌC BÍCH.

Từ năm 2013 đến nay, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và quyết tâm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong hệ thống chính trị tỉnh, phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp, ngành phát động ngày càng được triển khai mạnh mẽ, trải rộng, nhất là các phong trào như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Trung ương phát động và phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” do tỉnh phát động được đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đồng lòng thực hiện, đạt hiệu quả cao.

Qua thực hiện đã có 11.223 mô hình, 1.488 điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị được công nhận ở 3 cấp; 788 tập thể, 329 cá nhân được các cấp khen thưởng; hàng trăm mô hình, điển hình được nhân rộng, phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng đối với việc triển kinh tế, ổn định xã hội, tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân.

