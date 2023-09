Tọa đàm 'Về dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và dự thảo Luật Căn cước'

Ngày 9/9, Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội đã tổ chức Toạ đàm “Về dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và dự thảo Luật Căn cước” tại TP.Vũng Tàu.

Quang cảnh buổi tọa đàm

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng & an ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới; Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng và Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Yến đồng chủ trì Tọa đàm. Ông Lê Hoàng Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã tham dự tọa đàm.

Tham dự tọa đàm có: Thường trực Uỷ ban Quốc phòng và An ninh; các Uỷ viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh; Đại diện Thường trực Hội đồng dân tộc, Thường trực các Uỷ ban của Quốc hội, các Ban, Viện thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội. Đại diện lãnh đạo Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ, ngành chức năng; Đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố; Đại diện Lãnh đạo Bộ Công an, Ban Soạn thảo và các Tổ biên tập dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và dự án Luật Căn cước; Đại diện một số cơ quan nghiên cứu, cơ sở đào tạo: Học viện Chính trị quốc gia, Học viện Hành chính quốc gia, Học viện Cảnh sát nhân dân; một số chuyên gia, nhà khoa học…

Phát biểu chào mừng tọa đàm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Yến báo cáo khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Yến phát biểu chào mừng tọa đàm

Theo đó, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định phát triển kinh tế với 4 trụ cột: công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao. GRDP bình quân đầu người của tỉnh tính cả dầu thô năm 2022 đạt 14.081 USD và trừ dầu thô đạt 7.301 USD. Phấn đấu đến năm 2025 tiếp tục là tỉnh đứng trong tốp đầu cả nước về GRDP bình quân đầu người. Tỉnh có cảng Cái Mép-Thị Vải là cảng thứ 19 của thế giới đón được những tàu container lớn nhất thế giới (240 ngàn tấn); trực tiếp đi Châu Âu, Châu Mỹ, đứng thứ 11 trong 370 cảng container hoạt động tốt nhất toàn cầu.