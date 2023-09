Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai giảng năm học mới

Sáng 5/9, hơn 22 triệu học sinh các trường mầm non, phổ thông trên cả nước chính thức khai giảng năm học mới 2023-2024. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến dự và đánh trống khai giảng tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai. Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội tham dự lễ khai giảng năm học mới của Trường Hữu Nghị T78.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng quà cho học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập. Ảnh: THỐNG NHẤT

Phát biểu tại buổi lễ, biểu dương những thành tích mà Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai đã đạt được, Chủ tịch nước nhấn mạnh, sự phát triển Gia Lai về mọi mặt từ kinh tế, xã hội văn hóa giáo dục, đảm bảo quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn trên địa bàn là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết. Trong đó, phát triển giáo dục và đào tạo là nhiệm vụ có tính chất căn bản, nền tảng để từ đó thực hiện tốt các nhiệm vụ khác.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ khai giảng tại Trường Hữu nghị T78. Ảnh: DOÃN TẤN

Với yêu cầu đó, Chủ tịch nước đề nghị cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành Gia Lai bước vào năm học mới cần tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và tích cực xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc ở vùng sâu, vùng xa.

Chủ tịch nước chỉ rõ, việc thành lập hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú nói riêng và coi trọng giáo dục cho con em đồng bào dân tộc thiểu số nói chung là chủ trương thể hiện tư duy, tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước ta; mang tính thời sự, ý nghĩa thực tiễn sâu sắc.

Lưu ý đến đặc thù của học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Chủ tịch nước đề nghị nhà trường và các cô giáo, thầy giáo phải coi trọng việc đổi mới phương pháp giảng dạy; kiên trì, bền bỉ, chắc chắn, có phương pháp sư phạm phù hợp với từng lớp học, từng lứa tuổi, thậm chí trong từng lớp, đối với từng học sinh.

Chủ tịch nước đề nghị cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể, bậc phụ huynh và nhân dân tỉnh Gia Lai tiếp tục dành sự quan tâm thiết thực, đầu tư cho giáo dục - đào tạo của tỉnh nói chung và hỗ trợ giáo dục đối với đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng; cùng xây dựng môi trường giáo dục trong sạch, lành mạnh, an toàn để thầy, cô giáo và học sinh được dạy và học trong niềm vui, hạnh phúc và sự sáng tạo vì tương lai các em.

Trong không khí hân hoan, phấn khởi của ngày khai trường, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đánh hồi trống, chính thức khai giảng năm học mới. Tại lễ khai giảng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao quà ủng hộ Quỹ khuyến học của Nhà trường và một số suất học bổng tặng học sinh có thành tích xuất sắc, vượt khó vươn lên.

 Sáng cùng ngày, tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội, Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội đã tham dự lễ khai giảng năm học mới của Trường Hữu Nghị T78.

Đánh trống khai trường và phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: được Bác Hồ và Ban Bí thư thành lập năm 1958, thực hiện nhiệm vụ đặc biệt của hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Lào, trong suốt 65 năm qua, được sự quan tâm, chăm lo của hai Đảng, hai Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp, sự ủng hộ của nhân dân nơi trường đóng chân, các thế hệ thầy và trò của Trường Hữu Nghị T78 đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhà trường đã đào tạo hơn 2,7 vạn lưu học sinh Lào; trong đó nhiều lưu học sinh đã trưởng thành, giữ trọng trách quan trọng trong bộ máy lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào từ Trung ương tới địa phương, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước Lào tươi đẹp, củng cố, vun đắp làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt - Lào và góp phần thực hiện thành công chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta.

Trường đã có hàng vạn học sinh dân tộc tốt nghiệp tiếp tục học tập tại các trường đại học, học viện, trở thành nguồn nhân lực chất lượng đóng góp quan trọng vào quá trình xây dựng phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Với những thành tích của mình, Trường Hữu nghị T78 đã vinh dự được Đảng, Nhà nước Việt Nam tặng thưởng: Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; được Đảng, Nhà nước Lào tặng: Huân chương It-xa-la hạng Nhất, Nhì, Ba, Huân chương Lao động Hạng Nhất Nhì, Ba…

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng, Nhà nước ta luôn đặc biệt coi trọng giáo dục, xem đây là quốc sách hàng đầu và xác định việc phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những đột phá chiến lược để phát triển đất nước. Hệ thống chính trị đã luôn dành những điều tốt đẹp nhất để chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, bảo đảm tất cả các em học sinh, dù ở đồng bằng hay ở miền núi, biên giới, hải đảo, ai cũng được học hành, tiếp cận giáo dục công bằng. Đây là nền tảng căn bản nhất để giải phóng con người khỏi nghèo nàn, lạc hậu, để có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, xây dựng đất nước giàu mạnh.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngành giáo dục cần tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giáo dục và đào tạo; tiếp tục tăng cường giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc, đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng cho học sinh; xây dựng văn hóa học đường; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu của năm học 2023-2024 và kế hoạch 5 năm 2021-2026.

Để Trường Hữu Nghị T78 tiếp tục có những bước phát triển mới, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của hai Đảng, hai Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các bộ, ban, ngành, đặc biệt là Bộ GD-ĐT, TP.Hà Nội và huyện Phúc Thọ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các thầy cô giáo, các em học sinh yên tâm học tập, công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, với sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành phố Hà Nội, Trường Hữu nghị T78 thực sự xứng đáng là cái nôi đào tạo lưu học sinh Lào tại Việt Nam, đào tạo con em các dân tộc của Việt Nam, góp phần hiện thực hóa chính sách dân tộc trong giáo dục - đào tạo và hợp tác giáo dục của Đảng và Nhà nước ta, đồng thời góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, “có một không hai” giữa Việt Nam - Lào.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đã trao tặng hoa, quà lưu niệm, 10 bộ máy tính cho nhà trường; trao quà cho 10 học sinh tiêu biểu; tới thăm khu ký túc xá học sinh và thăm khu trưng bày ảnh về truyền thống 65 năm của Trường Hữu Nghị T78.

HOÀNG HOA