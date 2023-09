Ngày 11/9, Đoàn kiểm tra thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (Bộ Công an) do Đại tá Phùng Văn Chiến, Phó Tư lệnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Công an tỉnh.

Tại buổi làm việc, đại diện Bộ tư lệnh Cảnh sát Cơ động công bố quyết định thành lập đoàn kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) năm 2023 tại Công an tỉnh với 5 chuyên đề.

Đợt kiểm tra nhằm khảo sát, đánh giá thực trạng công tác của lực lượng CSCĐ từ Trung ương đến địa phương, cũng như việc triển khai lực lượng CSCĐ dự bị chiến đấu của công an các địa phương và thường trực thuộc Bộ Công an. Trong đó, Đoàn tổ chức kiểm tra 5 chuyên đề, gồm: công tác tham mưu triển khai thực hiện văn bản, chương trình, kế hoạch; nghiệp vụ cơ bản và hồ sơ nghiệp vụ; tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật, canh gác bảo vệ mục tiêu, bảo vệ hàng đặc biệt; công tác huấn luyện nghiệp vụ CSCĐ, quản lý sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện và khả năng sử dụng, vận hành; quản lý, nuôi dưỡng, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ. Từ đó, đánh giá chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, khó khăn vướng mắc, tồn tại trong quá trình thực hiện để hướng dẫn kịp thời nhằm thống nhất trong toàn lực lượng.

TRÍ NHÂN-HUY HẢI