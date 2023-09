Huyện Đất Đỏ: Lắng nghe dân nói để sớm giải quyết những vấn đề phát sinh

Thông qua đối thoại, tiếp xúc, các cấp chính quyền trên địa bàn huyện Đất Đỏ đã nắm bắt và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Người dân huyện Đất Đỏ phát biểu ý kiến tại Hội nghị tiếp xúc, đối thoại với nhân dân trên địa bàn huyện năm 2023 do Huyện ủy Đất Đỏ tổ chức.

Nhiều mô hình lắng nghe dân nói

Đầu năm 2023, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đất Đỏ đã triển khai mô hình “Ngày thứ Bảy lắng nghe dân nói” luân phiên ở các ấp, khu phố. Trong ngày thứ Bảy lắng nghe dân nói do UBND TT. Đất Đỏ tổ chức tại KP Phước Thới mới đây, nhiều ý kiến của người dân đã được lãnh đạo thị trấn tiếp thu, xử lý ngay sau đó.

Ông Phan Vũ Tuấn (KP. Phước Thới, TT. Đất Đỏ) cho biết, sau khi ông trình bày ý kiến về vấn đề thu gom rác không bảo đảm thời gian quy định, xả rác bừa bãi trên các đoạn đường: Nguyễn Hùng Mạnh, Phan Bội Châu, Minh Đạm, lãnh đạo thị trấn đã tiếp thu, giải trình rõ ràng và liên hệ với công ty rác chấn chỉnh tình trạng chậm trễ lấy rác.

Theo ông Nguyễn Thái Hạnh, Bí thư Chi bộ, Trưởng KP.Phước Thới (TT Đất Đỏ), từ ngày UBND TT Đất Đỏ tổ chức “Ngày thứ Bảy lắng nghe dân nói”, các vấn đề, kiến nghị của người dân được chính quyền tiếp thu và giải quyết. Người dân được nói lên những tâm tư, nguyện vọng của mình cho chính quyền địa phương để khắc phục những vấn đề còn bất cập, tồn đọng.

Mới đây, tại buổi tiếp xúc, đối thoại với chủ đề “Cà phê sáng cùng nông dân” được UBND huyện Đất Đỏ và chính quyền xã Long Mỹ tổ chức ở ấp Mỹ Hòa, nhiều vấn đề liên quan đến nông nghiệp được nông dân trong xã chia sẻ với lãnh đạo như, giá phân bón, thức ăn chăn nuôi tăng; vướng mắc trong thực hiện Nghị quyết 14 của HĐND tỉnh về di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu dân cư, khó khăn đầu ra cho nông sản…

Ông Lê An Hoa (ấp An Hòa, xã Lộc An) cho biết, những buổi đối thoại với nhân dân đã giúp người dân được đề đạt ý kiến, nguyện vọng. Lãnh đạo huyện cũng hiểu rõ hơn những khó khăn, vướng mắc của người dân để kịp thời tháo gỡ.

Đến nay, ở cấp huyện, lãnh đạo huyện Đất Đỏ tiếp xúc, đối thoại với nhân dân định kỳ 6 tháng/lần. Chương trình đối thoại giữa lãnh đạo xã, thị trấn với nhân dân tổ chức mỗi quý 1 lần. Với ấp và khu phố có chương trình “Ngày thứ Bảy lắng nghe dân nói” tổ chức luân phiên vào mỗi thứ bảy và luân phiên tại các ấp, khu phố trong xã, thị trấn. Với nông dân có chương trình “Cà phê sáng cùng nông dân” tổ chức 2 lần/tháng. Nhóm ngư dân có chương trình “Ăn sáng cùng ngư dân” tổ chức mỗi năm 1 lần.

Dân hiểu-dân tin

Có thể thấy, các hình thức đối thoại, tiếp xúc giữa lãnh đạo đảng, chính quyền, cơ quan ban ngành ở huyện Đất Đỏ đang tạo hiệu ứng tích cực, góp phần củng cố, xây đắp niềm tin của nhân dân vào chính quyền, vào hệ thống chính trị, từ đó càng thúc đẩy người dân chung tay, đồng lòng xây dựng Đất Đỏ ngày càng giàu mạnh, trong đó trước hết là đưa Đất Đỏ trở thành huyện nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2023.

Ông Trần Phước Vinh, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Đất Đỏ chia sẻ: “Nhiều người rất ngại đến trụ sở UBND thị trấn để bày tỏ ý kiến, do đó chúng tôi đến khu phố để cùng ngồi tâm sự, nói chuyện với bà con nhân dân, lắng nghe bà con nói”.

Trong khi đó, theo ông Nguyễn Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Long Mỹ cho biết, để có được buổi cà phê sáng như vậy là sự trăn trở, quyết tâm cao của chính quyền địa phương. Định kỳ mỗi tháng 2 lần vào thứ Bảy tuần thứ hai và thứ tư của tháng, nông dân Long Mỹ lại có dịp gặp gỡ, trao đổi với lãnh đạo trong chương trình “Cà phê sáng cùng nông dân”. Tại buổi trò chuyện này, lãnh đạo xã đã được lắng nghe những suy nghĩ, khó khăn của nông dân. Qua đó ghi nhận, tìm hướng cùng tháo gỡ, làm sao đem lại lợi ích nhiều nhất cho người dân trên địa bàn xã.

Ông Nguyễn Công Danh, Bí thư Huyện ủy Đất Đỏ cho biết, tùy tính cấp thiết của từng vấn đề sẽ được tổ chức tiếp xúc, đối thoại ngay tại cơ sở, xã, thị trấn, kịp thời giải quyết ngay. Những vấn đề lớn hơn mang tính chất tạo sự đồng thuận của người dân như việc thực hiện các dự án lớn để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội sẽ được tổ chức đối thoại ở cấp huyện để lắng nghe ý kiến của người dân. Qua những buổi đối thoại, huyện ghi nhận, đồng thời theo dõi và chỉ đạo các cơ quan của huyện kịp thời giải quyết. Vấn đề nào vượt thẩm quyền huyện sẽ báo cáo tỉnh, đề xuất hướng xử lý.

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU