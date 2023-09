Hải quân New Zealand giao lưu với Vùng 2 Hải quân

Sáng 25/9, Tàu hộ vệ tên lửa HMNZS Te Mana và Tàu tiếp tế HMNZS Aotearoa (thuộc Hải quân Hoàng gia New Zealand) gồm 270 sĩ quan, thủy thủ do Chuẩn Đô đốc James Gilmour, Tư lệnh liên quân New Zealand làm Trưởng đoàn bắt đầu chuyến thăm xã giao Việt Nam.

Đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tiếp đón đoàn Hải quân Hoàng gia New Zealand.

Trong 4 ngày (từ 25 đến 28/9), các chỉ huy Tàu hộ vệ tên lửa HMNZS Te Mana và Tàu tiếp tế HMNZS Aotearoa đến thăm, chào xã giao lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và Bộ Tư lệnh Quân khu 7. Các sĩ quan, thủy thủ Hải quân Hoàng gia New Zealand sẽ tham gia hoạt động giao hữu thể thao; luyện tập chung trên sa bàn với cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân.

Tin, ảnh: MINH NHÂN