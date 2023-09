Gần dân để hiểu và giúp dân

Học Bác từ những điều đời thường, giản dị, gắn với hoạt động đời sống hằng ngày, công việc chuyên môn, cán bộ, đảng viên TT. Long Hải, huyện Long Điền có nhiều cách làm sáng tạo, vừa hiểu dân, gần dân, còn mang lại kết quả cao trong thực thi nhiệm vụ.

Sau khi được tuyên truyền, bà Đào Mộng Lan (bìa trái), KP.Hải Phong 2 đã đồng ý mua BHYT cho 3 thành viên trong gia đình.

Đi từng ngõ, gõ từng nhà

17 giờ, hết giờ làm việc tại công sở, nhưng các CBCCVC của TT.Long Hải lại bắt đầu một “ca” làm việc mới, đi vận động người dân tham gia BHYT. Các lực lượng chia làm 3 đoàn, trực tiếp do Bí thư Đảng ủy thị trấn, Phó Bí thư hoặc Chủ tịch UBND thị trấn làm trưởng đoàn, đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà.

“Chồng tôi làm nghề biển, nhà tôi còn có ba chồng đã cao tuổi. Tôi mua BHYT cho ông cụ. Trước đây do không có BHYT, mỗi khi ông cụ ốm đau, tiền thuốc, tiền viện phí tốn kém lắm. Có BHYT đỡ hơn nhiều. Đợi chồng tôi đi biển về thì 2 vợ chồng cũng mua BHYT để phòng lúc đau bệnh”, bà Võ Thị Tuyết Nga, KP.Hải Phong 2 quyết định, sau khi được ông Ngô Thanh Phúc, Bí thư Đảng ủy TT.Long Hải và các thành viên trong đoàn tuyên truyền, vận động.

Lý do còn nhiều người dân chưa mua BHYT là do tâm lý chủ quan, không có bệnh nên không cần mua; hoặc tìm hiểu thông tin chưa kỹ, không thấy được những lợi ích của BHYT, thậm chí còn nhầm BHYT là bảo hiểm nhân thọ...

Bà Lê Thị Bích Thủy, KP.Hải Phong 2 cho rằng, vợ chồng bà và cậu con trai 15 tuổi trước giờ không có bệnh đau gì phải đi viện, nên thấy việc bỏ tiền triệu cho cả gia đình để mua BHYT là lãng phí. Bà Trần Thanh Cẩm Tú, Phó Trưởng KP.Hải Phong 2 kiên nhẫn giải thích: “Chị ơi, năm nay anh chị đã gần 60 tuổi, nên việc có BHYT là rất cần thiết, đề phòng khi đau bệnh. Nếu chị mua BHYT 1 người thì 972.000 đồng/năm, nhưng mua cả 3 thành viên trong gia đình thì chỉ còn hơn 2,2 triệu đồng/năm. Hoặc nếu khó khăn, thì chị mua 6 tháng, cả 3 người là hơn 1,1 triệu đồng. Sau đó tiếp tục gia hạn”. Sau khi được giải thích, bà Thủy đã đồng ý mua BHYT.

Việc đi từng nhà, giải thích cặn kẽ giúp người dân hiểu được tầm quan trọng của BHYT trong chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình. Bà Lê Thủy Cúc, KP.Hải Bình cho biết, năm ngoái, bà bị va quẹt xe do TNGT trên đường đi làm về, nhưng do không có BHYT nên phải lo chi phí điều trị hết vài triệu đồng. “Năm nay tôi đã có thẻ BHYT, tôi tiếp tục điều trị cái chân, và chi phí giảm nhiều, đó là lợi ích do BHYT mang lại. Cảm ơn cán bộ đã giải thích giúp tôi hiểu việc cần thiết phải có BHYT. Hiện cả nhà tôi đều đã mua BHYT”, bà Cúc nói.

Làm hết việc chứ không hết giờ

Năm 2023, TT. Long Hải được huyện Long Điền giao chỉ tiêu vận động 95% người dân trên địa bàn thị trấn tham gia BHYT- tương đương với 39.471 người dân. Tính đến ngày 20/8, thị trấn đã có hơn 33.000 người dân tham gia BHYT, đạt tỷ lệ hơn 83% so với tổng số dân trên địa bàn (Theo chỉ tiêu huyện giao phải đạt 95%).

Để có thêm 4.430 người tham gia BHYT, hoàn thành chỉ tiêu huyện giao, những ngày qua, cấp ủy đảng, chính quyền từ thị trấn đến khu phố, tổ dân cư trên địa bàn thị trấn đã tranh thủ thời gian sau khi hết giờ làm việc để đi đến từng hộ dân tuyên truyền, vận động tham gia BHYT.

Với tinh thần “làm hết việc, chứ không hết giờ”, bắt đầu từ ngày 21/8 đến nay, sau khi hết giờ làm việc tại cơ quan, tất cả CBCCVC, người lao động của TT. Long Hải tổ chức 3 đoàn đi đến những hộ gia đình chưa tham gia BHYT hoặc tham gia nhưng chưa đầy đủ thành viên để tuyên truyền vai trò, lợi ích, tính nhân văn của chính sách BHYT, nhất là BHYT hộ gia đình. Nội dung tuyên truyền tập trung vào quyền lợi của người có thẻ BHYT khi đi khám, chữa bệnh BHYT; những quy định về mức đóng đối với cá nhân và hộ gia đình.

Để việc tuyên truyền hiệu quả, cán bộ các cấp của thị trấn rà soát, nắm rõ từng hoàn cảnh người dân, đồng thời nâng cao kỹ năng về giao tiếp, vận động. Bà Nguyễn Thị Tuyết Oanh, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn cho hay, bà sắp xếp việc gia đình, nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao. “Thông thường mỗi ngày đi vận động, chúng tôi mất từ 2-3 giờ đồng hồ. Nhiều hộ gia đình chúng tôi phải đi vài lần để thuyết phục họ. Đây cũng là cách để cán bộ, đảng viên chúng tôi gần gũi và hiểu người dân hơn, đồng thời phát huy vai trò của người đảng viên trong công việc”, bà Oanh nói.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thị trấn đến khu phố, kết quả từ ngày 21/8 đến 5/9, các tổ vận động của thị trấn đã vận động được 264 người tham gia BHYT. Tính đến ngày 5/9, thị trấn đã có 33.061 người dân tham gia BHYT, đạt tỷ lệ hơn 83,76 % chỉ tiêu được giao.

Ông Ngô Thanh Phúc, Bí thư Đảng ủy TT.Long Hải cho biết, với tinh thần học Bác trong việc gần dân, qua quá trình triển khai thực hiện mô hình “Vận động nhân dân tham gia BHYT”, Đảng ủy đã chỉ đạo UBND thị trấn, các ngành đoàn thể thị trấn thành lập các Tổ công tác phối hợp với các khu phố phân công cán bộ, đảng viên, người có uy tín… đến từng hộ dân của tổ dân cư để tuyên truyền trực tiếp, vận động nhằm tạo điều kiện tối đa cho bà con người dân được tham gia BHYT mà không phải mất nhiều thời gian để làm thủ tục.

Không riêng việc vận động người dân mua thẻ BHYT, TT.Long Hải luôn lấy việc học Bác với phong cách gần gũi nhân dân trong các hoạt động chung. Trong đó, có thể kể đến một số mô hình tiêu biểu, như: Ngày thứ bảy lắng nghe người dân nói, Cà phê sáng với ngư dân, cài đặt mã định danh điện tử… Qua đó kịp thời xử lý các phản ánh của nhân dân, góp phần phát huy trách nhiệm của người dân trong việc tham gia ý kiến xây dựng hệ thống chính trị và đời sống nhân dân, tạo sự gắn bó mật thiết giữa cán bộ và Nhân dân, tạo lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Bài, ảnh: MINH THANH