Đoàn ĐBQH tỉnh: Lấy ý kiến đối với 4 dự án Luật

Chiều 27/9, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị lấy ý kiến đối với 4 dự án Luật Căn cước; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở; Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ sẽ trình tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Ông Lê Hoàng Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã tham dự hội nghị.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị lấy ý kiến đối với 4 dự án Luật

Các đại biểu tham dự hội nghị đã tiến hành thảo luận, góp ý nhiều nội dung quan trọng đối với các dự án nói trên về phạm vi điều chỉnh, thẩm quyền, chức năng của các cơ quan quản lý nhà nước, các hành vi bị cấm và chế tài xử lý vi phạm trong các dự án Luật.

Cung cấp thông tin và giải đáp các ý kiến xoay quanh các dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Đối với Luật Căn cước, hiện trên địa bàn tỉnh đã cấp CCCD cho công dân với số lượng hơn 1,1 triệu thẻ. Hiện đang tích hợp thêm các tiện ích khác như thẻ ngân hàng, giấy chứng nhận phương tiện, bảo hiểm… Đối với việc cấp căn cước cho trẻ em dưới 14 tuổi, ông Thảo cho biết trẻ em sau khi khai sinh đã có số định danh cá nhân không nên quy định việc cấp CCCD đối với trẻ dưới 14 tuổi trong Luật.

Giám đốc Công an tỉnh cũng cho rằng, việc Quốc hội xem xét thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở là cần thiết, bởi đây là Luật điều chỉnh các lực lượng bảo vệ an ninh trật tự, trị an tại các địa phương. Trong 5 năm qua, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, các lực lượng cơ sở đã cung cấp khoảng 10 ngàn thông tin, với hơn 4.000 tin có giá trị, giải quyết trên 3.000 vụ tranh chấp, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và duy trì an ninh trật tự ở cơ sở. Song, hiện nay cơ chế phối hợp, điều phối các lực lượng và chế độ chính sách cho lực lượng này còn rất bất cập, chưa đủ phát huy sức mạnh để huy động lực lượng.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Hoàng Hải đề nghị cần làm rõ các nội dung phân cấp cho HĐND tỉnh quyết định về chế độ, chính sách áp dụng cho các lực lượng này tại địa phương để khi Luật đi vào thực tiễn được thực hiện thống nhất.

Bên cạnh đó, nhiều đại biểu cũng cho rằng việc tách Luật Giao thông đường bộ thành 2 dự luật chuyên biệt là Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ là rất cần thiết. Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị cần rà soát kỹ nội dung các điều khoản để đảm bảo chuẩn nhất và không bị trùng lắp, chồng chéo.

Phát biểu kết luận tiếp thu các ý kiến góp ý tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Yến nhấn mạnh, việc lấy ý kiến các dự án Luật là rất cần thiết, qua đó tìm ra những điểm chưa phù hợp của luật. Bởi luật không được quy định chung chung, không rõ ràng, nếu không sẽ có trường hợp lách luật, thực hiện không đúng luật trong thực tiễn. Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, phân loại ý kiến để tổng hợp gửi Ban soạn thảo các dự án Luật và sẽ cân nhắc lựa chọn phát biểu xây dựng Luật tại nghị trường Kỳ họp 6, Quốc hội khóa 15.

Tin, ảnh: CHÂU VŨ