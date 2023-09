Đẹp tình quân dân ở vùng nông thôn mới

Thực hiện phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” (NTM) do Bộ Quốc phòng phát động, lực lượng vũ trang tỉnh (LLVT) có nhiều công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa hướng về nông thôn, góp phần thắt chặt tình quân - dân.

Lực lượng dân quân tự vệ tham gia làm đường giao thông nông thôn tại xã Kim Long, huyện Châu Đức.

NHIỀU CÔNG TRÌNH, PHẦN VIỆC THIẾT THỰC

Trước đây, tuyến đường dài 63m, đi qua nhà của hơn 30 hộ dân thuộc tổ 4 (ấp Tân Hiệp, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ) chỉ là đường đất, mùa nắng bụi đỏ phủ kín nhà cửa, cây cối, mùa mưa lầy lội nên người dân đi lại gặp nhiều khó khăn. Thực hiện phong trào “LLVT chung sức xây dựng NTM”, tháng 4/2021, Bộ CHQS tỉnh trích 155 triệu đồng từ Quỹ “Tăng gia sản xuất”, đồng thời phối hợp với Đảng ủy, UBND xã và Giáo xứ Long Tân vận động lực lượng dân quân, người dân địa phương tham gia đổ bê tông toàn bộ tuyến đường. Ngày khởi công, không khí vui như mở hội khi từng người dân mang xe rùa ra chở đá lót đường để cùng bộ đội, dân quân trộn bê tông thảm đường. Ngày khánh thành, hai bên đường ngập tràn cờ đỏ sao vàng, băng rôn, khẩu hiệu xen lẫn với những khuôn mặt rạng ngời của người dân.

“Con đường xây dựng từ sự quan tâm, giúp đỡ của LLVT tỉnh nên chúng tôi thường gọi là đường nghĩa tình quân - dân”, bà Dương Thị Thảo (tổ 4, ấp Tân Hiệp, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ) tâm sự.

Ngoài làm đường, xây nhà, khu sinh hoạt văn hóa, thể thao mang đậm dấu ấn quân - dân, LLVT tỉnh còn thường xuyên tổ chức các đợt hành quân về các xã vùng xa của tỉnh để tặng quà, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí… cho bà con nghèo. Gần đây nhất, ngày 22/7, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Hội Từ thiện TP. Hồ Chí Minh, Ban CHQS huyện Châu Đức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 500 người dân có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số, cán bộ, chiến sĩ còn tặng 53 suất quà gồm dầu ăn, đường, bột ngọt… và tiền mặt (trị giá 500 ngàn đồng/suất) cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bình Trung, huyện Châu Đức.

“Sau khi khám xong, bác sĩ còn tặng quà và cho thuốc bổ, dặn dò cẩn thận về uống sao cho ăn cơm ngon miệng khiến con vô xùng xúc động”, em Huỳnh Thị Trà My (SN 2010, thôn 3, xã Bình Trung) chia sẻ.

Theo Đại tá Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng NTM” trong những năm qua luôn được Đảng uỷ Bộ CHQS tỉnh xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. Do đó ngoài tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ, người dân về tầm quan trọng của việc xây dựng NTM, LLVT các địa phương còn phối hợp chặt chẽ với ban, ngành, đoàn thể xác định rõ nội dung, phần việc cụ thể, từ đó ưu tiên thực hiện các công trình có tính cấp bách, đáp ứng nguyện vọng của người dân, đặc biệt ở địa bàn vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Từ năm 2013 đến nay, LLVT tỉnh huy động 410.252 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng, sửa chữa 320 km đường giao thông, nạo vét 152km kênh mương; tổ chức 72 đợt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 10.800 lượt hộ nghèo với tổng số tiền 4,4 tỷ đồng; hỗ trợ hàng trăm con giống với tổng trị giá 520 triệu đồng cho hộ nghèo; xây tặng 52 Nhà tình nghĩa quân - dân cho hộ nghèo với tổng trị giá 4,16 tỷ đồng.

GIÚP DÂN THOÁT NGHÈO

Không chỉ mang đến những công trình, phần việc ý nghĩa, qua phong trào “Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, LLVT các địa phương tích cực vận động kinh phí để hỗ trợ vốn, giống cây trồng, vật nuôi giúp người nghèo phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.

Đơn cử, gia đình bà Thị Kim Em (dân tộc Khmer ở ấp 5, xã Tóc Tiên, TX. Phú Mỹ) không có đất để sản xuất, thu nhập từ việc làm thuê, làm mướn cũng chỉ đủ trang trải qua ngày. Vì vậy suốt 10 năm nay, gia đình bà Em luôn nằm trong danh sách hộ nghèo chuẩn tỉnh. Trước hoàn cảnh khó khăn của bà Em, cuối tháng 8/2023, Chi bộ Quân sự phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Tóc Tiên vận động đảng viên, đoàn viên thanh niên đóng góp 2 triệu đồng để hỗ trợ một đàn gà 50 con để gia đình bà Em chăn nuôi.

“Vợ chồng tôi sẽ cố gắng tìm hiểu về kỹ thuật chăn nuôi, vệ sinh chuồng trại và biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gà để gây dựng kinh tế gia đình”, bà Em xúc động nói.

Ngoài ra, LLVT tỉnh cũng đặc biệt chú trọng đến việc giúp các địa phương hoàn thành tiêu chí về bảo đảm an ninh trật tự - an toàn xã hội trong xây dựng NTM. Cụ thể, LLVT các địa phương phối hợp chặt chẽ với lực lương công an thường xuyên tuần tra, nắm chắc tình hình địa bàn, đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng địa bàn an toàn, vững mạnh…

“ LLVT tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện những công trình, phần việc thiết thực, cụ thể để vừa chung tay cùng chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM, đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ hoàn thiện, giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, luôn vì dân hy sinh, phục vụ”, Đại tá Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh.

Bài, ảnh: MINH NHÂN