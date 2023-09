Đại tướng Tô Lâm chủ trì việc kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

* Thăm và làm việc tại Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Sáng 6/9, Đoàn kiểm tra số 1 của Tiểu ban Bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Tiểu ban Bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương làm Trưởng Đoàn đã kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ năm 2023, tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đoàn kiểm tra số 1 của Tiểu ban Bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương do Đại tướng Tô Lâm dẫn đầu làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tham gia đoàn kiểm tra có đại diện Cục Bảo vệ Chính trị nội bộ, Vụ Địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương; Trợ lý Bộ trưởng, Văn phòng Bộ, Cục An ninh Chính trị nội bộ, Bộ Công an; Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương.

Về phía Tỉnh uỷ có ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cùng đại diện lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng được kiểm tra.

Tại hội nghị, Đoàn kiểm tra công bố quyết định, kế hoạch kiểm tra và quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung, đối tượng, phương pháp, cách thức tiến hành kiểm tra.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Tô Lâm đánh giá cao công tác chuẩn bị và nội dung tự kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Đồng thời nhấn mạnh, công tác bảo vệ chính trị nội bộ là nội dung rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Qua kiểm tra, sẽ đánh giá những việc làm được, chưa làm được, ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong thời gian tới.

Để hoàn thành tốt chương trình kiểm tra, Đại tướng Tô Lâm đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các đơn vị trực thuộc liên quan cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu và chủ động bố trí thời gian làm việc để đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh uỷ tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Đại tướng Tô Lâm và nội dung kế hoạch của đoàn kiểm tra. Đồng thời, đề nghị các đơn vị được kiểm tra bám sát kế hoạch, đề cương báo cáo, phối hợp chặt chẽ với đoàn kiểm tra thực hiện trung thực, đầy đủ các nội dung kiểm tra.

Trong phiên làm việc đầu tiên, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác công tác bảo vệ chính trị nội trên địa bàn tỉnh.

* Cùng ngày, Đại tướng Tô Lâm và đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Công an tỉnh.

Báo cáo tình hình các mặt công tác 8 tháng năm 2023 với Bộ trưởng và đoàn công tác, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các lực lượng, biện pháp nghiệp vụ góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm tuyệt đối an toàn những sự kiện quan trọng của tỉnh; kịp thời phát hiện, tham mưu, giải quyết ngay từ cơ sở vấn đề, vụ việc phức tạp liên quan đến ANTT, không để bị động, bất ngờ.

Tình hình tội phạm được kiềm chế, kéo giảm 11,1% so với cùng kỳ; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 85,4%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ 97,6%; số vụ tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ…

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích, kết quả phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh trong thời gian qua, nhất là từ đầu năm 2023 đến nay. Trong đó có sự đóng góp của tập thể cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh.

Để nâng cao hiệu quả, chất lượng các mặt công tác bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng CAND thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm chỉ đạo Công an tỉnh cần bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 và những năm tiếp theo; nắm chắc tình hình và giữ vững ổn định an ninh tôn giáo, an ninh du lịch, an ninh tại các địa bàn, lĩnh vực, mục tiêu, công trình trọng điểm...; tiếp tục triển khai phương án, kế hoạch, giải pháp bảo đảm an ninh biển đảo, trong đó quan tâm hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến đến ngư dân chấp hành nghiêm pháp luật, tránh để xảy ra tình trạng bị lực lượng chức năng các nước bắt giữ tàu, thuyền gây thiệt hại về người và tài sản.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng chỉ đạo Công an tỉnh tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và tấn công tội phạm, thực hiện đồng bộ các giải pháp kéo giảm sâu tình hình tội phạm, nhất là tội phạm xâm hại tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân, băng nhóm tội phạm, tội phạm “tín dụng đen”, bảo kê, tội phạm về ma túy...

