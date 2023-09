Bảo đảm tốt an ninh hàng hải

Ngày 27/9, Công an tỉnh và Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống khủng bố, bảo đảm an ninh hàng hải (giai đoạn 2018-2023).

5 năm qua, 2 đơn vị thường xuyên phối hợp xử lý trộm cắp tài sản trên tàu nước ngoài, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời, tổ chức chữa cháy 6 vụ, cứu hộ 311 công dân nước ngoài, xử lý 3 vụ tai nạn đuối nước.

Ngoài ra, 2 đơn vị còn phối hợp tổ chức tập huấn, huấn luyện, hướng dẫn kiểm tra, giám sát triển khai kế hoạch an ninh hàng hải của DN cảng và kiểm tra PCCC, xử lý tình huống chống khủng bố, sự cố tràn dầu, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tại các cảng trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần bảo đảm tốt vận hành sử dụng, khai thác công trình cảng, bến cảng và an ninh, an toàn hoạt động hàng hải.

Tại hội nghị, 2 đơn vị ký kết quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống khủng bố, bảo đảm an ninh hàng hải giai đoạn 2023-2028.

TRÍ HẢI