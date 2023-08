Xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Ngày 2/8, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh và Công an tỉnh. Dự buổi làm việc có ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Thiếu tướng Lê Văn Tuyến (thứ 4, từ phải qua), Thứ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn công tác khảo sát thực tế vị trí đất an ninh trên địa bàn tỉnh.

6 tháng đầu năm 2023, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Công an tỉnh chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt phương án, kế hoạch, biện pháp giữ vững ổn định ANTT trên địa bàn. So với 6 tháng đầu năm 2022, tội phạm về trật tự xã hội giảm 9,9%, tỷ lệ điều tra đạt 84,7%. Tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; không để xảy ra các băng, nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động phức tạp; tội phạm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự “tín dụng đen” được đẩy lùi… Số vụ tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2022.

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng thảo luận các vấn đề liên quan đến việc sử dụng đất phục vụ mục đích quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến chỉ đạo trong thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục chủ động nắm tình hình, tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chủ trương, giải pháp bảo đảm ANTT; đặc biệt là xây dựng lực lượng Công an tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; bám sát chỉ tiêu công tác năm 2023 để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; rà soát sắp xếp phương án sử dụng đất quốc phòng - an ninh có hiệu quả.

