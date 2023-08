Thủ tướng Phạm Minh Chính: Ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô

Sáng 5/8, tại Trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 7 năm 2023 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng của năm 2023; chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: DƯƠNG GIANG

Kinh tế duy trì tăng trưởng

Phiên họp tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện; nêu rõ kết quả đạt được, những việc chưa đạt yêu cầu, nguyên nhân khách quan, chủ quan, bài học kinh nghiệm... Cùng với đó, các đại biểu nhận diện, dự báo bối cảnh, tình hình thời gian tới và đưa ra giải pháp trọng tâm trong tháng 8, những tháng còn lại của năm 2023 và thời gian tới để thúc đẩy thực hiện thành công các mục tiêu đã đề ra.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức từ cả bên ngoài và bên trong, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ. Trong đó tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật; tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh; chủ trì, dự các phiên họp, hội nghị, diễn đàn quan trọng; đẩy mạnh công tác đối ngoại, nhất là ngoại giao kinh tế…

Cùng với đó, với sự vào cuộc của các cấp, ngành, cả hệ thống chính trị, người dân, DN và chủ thể liên quan, tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 tốt hơn so với tháng 6 và cùng kỳ trên nhiều lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy. Các cân đối lớn của nền kinh tế, an sinh xã hội, đời sống nhân dân được bảo đảm, chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được tăng cường. Đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, giữ gìn được môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước, góp phần củng cố tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Thủ tướng nhận định vẫn còn không ít tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức. Trong đó, lạm phát vẫn chịu nhiều sức ép; ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn tiềm ẩn rủi ro; thu ngân sách tháng 7 giảm so với cùng kỳ, tăng trưởng tín dụng thấp. Khu vực DN tiếp tục gặp khó khăn; cầu của các thị trường lớn, truyền thống suy giảm, ảnh hưởng xuất khẩu; công nghiệp tiếp tục phục hồi nhưng chậm; công tác lập, thẩm định quy hoạch chưa như mong muốn...

Tập trung

tháo gỡ khó khăn

Thủ tướng yêu cầu ưu tiên tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm đời sống nhân dân, kiểm soát nợ công, nợ chính phủ, bội chi ngân sách.

Trong chỉ đạo điều hành, cần đặc biệt lưu ý việc bảo đảm cân bằng hài hòa, hợp lý giữa lãi suất và tỷ giá; tăng trưởng và lạm phát, cung và cầu; chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa; đồng thời theo dõi sát và nắm tình hình bên trong và bên ngoài để có phản ứng chính sách kịp thời.

Cùng với đó, cả nước tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, nới lỏng phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm; kịp thời, hiệu quả; phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hài hòa với chính sách tài khoá mở rộng hợp lý, hiệu quả, nhanh chóng, dứt khoát. Đơn vị chức năng thực hiện rà soát cơ chế, chính sách, có giải pháp cụ thể, phù hợp để tập trung hỗ trợ, thúc đẩy cả phía cung và phía cầu của 3 động lực tăng trưởng là tiêu dùng, đầu tư và xuất khẩu.

Về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tổ chức triển khai hiệu quả nghị quyết của Đảng; kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt; nghị quyết của Quốc hội; chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đặc biệt chú trọng bảo đảm chất lượng, tiến độ các tờ trình, báo cáo, tài liệu trình Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội XV; tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, sinh kế cho người dân gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; chú trọng xử lý kiến nghị, đề xuất của địa phương, cơ quan, người dân, DN để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh.

Các bộ, cơ quan tiếp tục chủ động, tích cực rà soát kiến nghị của địa phương, phối hợp để trả lời kịp thời; định kỳ hàng tháng cập nhật kiến nghị và tình hình xử lý; hàng quý làm việc với các địa phương để nắm bắt tình hình bằng hình thức phù hợp. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh triển khai các nghị quyết phát triển vùng, hoạt động của Hội đồng điều phối vùng; phát huy vai trò 26 tổ công tác của Chính phủ. Thủ tướng lưu ý tiếp tục tập trung giải quyết những vướng mắc, bất cập của các thị trường bất động sản, trái phiếu DN; hoàn thiện, đẩy mạnh hoạt động hệ thống sàn giao dịch về bất động sản, lao động, đất đai, khoa học công nghệ…; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời, bảo đảm tiến độ, chất lượng công tác quy hoạch; tiếp tục tập trung xử lý các vấn đề tồn đọng kéo dài như xử lý các ngân hàng yếu kém, các dự án thua lỗ kéo dài…

Cùng với đó, các đơn vị chức năng phải đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Cơ quan liên quan tăng cường dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời về hạn hán, xâm nhập mặn, bão, mưa lũ, sạt lở bờ sông, bờ biển, lũ quét, sạt lở đất để có biện pháp phòng, chống hiệu quả, kịp thời; sẵn sàng phương án cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tập trung trấn áp các loại tội phạm.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức tốt các hoạt động, sự kiện đối ngoại cấp cao; tăng cường quan hệ song phương, nâng tầm đối ngoại đa phương; tăng cường thông tin, truyền thông, nhất là truyền thông chính sách, tuyên truyền về chủ trương, chính sách, kết quả kinh tế - xã hội để góp phần củng cố niềm tin và tạo đồng thuận xã hội; tập trung đấu tranh, phản bác kịp thời, hiệu quả với thông tin sai sự thật, xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch; xử lý nghiêm vi phạm.

PHẠM TIẾP