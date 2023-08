Sáng 14/8, Huyện ủy Long Điền tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, gắn với sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 10/12/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham dự hội nghị.

Đại hội Đảng bộ huyện Long Điền lần thứ XII đề ra 116 chỉ tiêu, đến nay huyện có 92 chỉ tiêu đã đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, các chỉ tiêu còn lại đang tiếp tục thực hiện. Điển hình, tổng doanh thu thương mại dịch vụ có tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 19,9%/năm, tăng 5,4%/năm so với chỉ tiêu nghị quyết đại hội; tổng giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp bình quân đạt 16,9%/năm, tăng 6,7%/ năm so với chỉ tiêu nghị quyết đại hội.

Đặc biệt, ngay từ đầu nhiệm kỳ, huyện Long Điền đã khắc phục được tình trạng ô nhiễm môi trường tại các "điểm đen" trên địa bàn, nhất là khu vực ao Hải Hà (thị trấn Long Hải).

Bên cạnh đó, công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Long Điền tăng nhanh, từ đầu nhiệm kỳ đến nay đạt 1.535 tỷ đồng, đạt 88,6% so với nghị quyết đại hội. Huyện Long Điền còn thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu về lĩnh vực giáo dục - đào tạo, văn hóa; thông tin, thể dục - thể thao; y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân; công tác xã hội, lao động và giải quyết việc làm; phát triển BHYT, BHXH, BHTN…

Về công tác phát triển đảng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện Long Điền đã kết nạp 484/610 đảng viên, đạt 79,34% kế hoạch tỉnh giao. Hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu thành lập tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Đảng bộ huyện thành lập mới 3 tổ chức đảng, đạt 150%; kết nạp 15 đảng viên, đạt 150% chỉ tiêu đăng ký trong nhiệm kỳ.

