Thành lập Chi bộ doanh nghiệp An Kim Thiện

Ngày 23/8, Đảng ủy TT. Phước Hải (huyện Đất Đỏ) tổ chức hội nghị công bố Quyết định thành lập Chi bộ DN An Kim Thiện. Đây là Chi bộ DN đầu tiên trực thuộc Đảng bộ thị trấn.

Chi bộ DN An Kim Thiện có 3 đảng viên, ông Nguyễn Anh Thi, Trưởng Bộ phận An ninh là Bí thư Chi bộ. Chi bộ DN An Kim Thiện chịu trách nhiệm xây dựng quy chế hoạt động và tổ chức lãnh đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Chi bộ được quy định tại Điều 24 Chương V Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tính đến nay, Đảng bộ TT. Phước Hải có 21 Chi bộ trực thuộc với tổng số 437 đảng viên.

THANH THANH