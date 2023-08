Phú Mỹ hoàn thành vượt nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội

Sáng 22/8, BCH Đảng bộ TX.Phú Mỹ tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Từ trái qua: Ông Nguyễn Tấn Cường, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Phú Mỹ; ông Nguyễn Văn Việt, Bí thư Thị ủy Phú Mỹ và ông Nguyễn Văn Thắm, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX.Phú Mỹ chủ trì hội nghị

Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025, có 106/117 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, nâng cao tỷ trọng các ngành thương mại-dịch vụ và công nghiệp. Tổng thu nội địa từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2023 hơn 5.666 tỷ đồng, đạt 53% so với Nghị quyết đề ra.

Thị xã hiện có hơn 14.200 cơ sở thương mại - dịch vụ, tăng hơn 900 cơ sở so với đầu nhiệm kỳ. Các loại hình dịch vụ vận tải, kho bãi, cho thuê bất động sản, bưu chính, viễn thông, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, kinh doanh lưu trú, khách sạn, nhà hàng phát triển mạnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật và đầu tư xây dựng cơ bản được triển khai có trọng tâm, trọng điểm. Thị xã đã hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng 3 dự án về kết nối giao thông gồm đường 991B, đường Long Sơn- Cái Mép, cầu Phước An và đang khẩn trương tập trung hoàn thành dứt điểm công tác bồi thường, bàn giao mặt bằng thi công dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu và dự án Trung tâm Logistics Cái Mép Hạ.

Công tác quản lý quy hoạch, đô thị, đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường có nhiều chuyển biến tích cực.

Diện mạo nông thôn mới phát triển khởi sắc, kết cấu hạ tầng, giao thông nông thôn được quan tâm đầu tư xây dựng, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện, nâng cao. Có 5/5 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1 xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. TX.Phú Mỹ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Toàn cảnh hội nghị

Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm đạt hiệu quả, thị xã hoàn thành mục tiêu xóa hộ nghèo theo chuẩn quốc gia. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống nhân dân không ngừng nâng cao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển đảng viên được chú trọng thực hiện tốt. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã kết nạp 454 đảng viên, đạt 63,8% chỉ tiêu; thành lập 1 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Lãnh đạo TX.Phú Mỹ vận động người dân xã Tóc Tiên bàn giao mặt bằng phục vụ dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu

Tại hội nghị, các phòng, ban chuyên môn của thị xã đã tham luận, thảo luận tập trung vào các giải pháp nhiệm vụ trọng tâm để công nhận đạt chuẩn đô thị loại II thành lập TP.Phú Mỹ vào năm 2025; đẩy mạnh cải cách hành chính và lộ trình thực hiện đề án TP.Phú Mỹ; chuyển đổi mô hình hoạt động các chợ truyền thống; các giải pháp hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu…

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA