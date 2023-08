Sáng 6/8, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ tổ chức Lễ giỗ lần thứ 63 Anh hùng LLVTND Tạ Văn Sáu.

Trong không khí trang nghiêm của Lễ giỗ Anh hùng LLVTND Tạ Văn Sáu, các đại biểu đã kính cẩn dâng hương và mặc niệm tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ và Anh hùng LLVTND liệt sĩ Tạ Văn Sáu. Đồng thời ôn lại quá trình hoạt động của Anh hùng LLVTND - liệt sĩ Tạ Văn Sáu.

Anh hùng Tạ Văn Sáu sinh năm 1928, tại xã Phước Long Thọ (nay là thị trấn Đất Đỏ). Năm 1945, ông tham gia cách mạng. Từ năm 1945 đến năm 1960, ông trải qua nhiều cương vị công tác như: Thư ký Công an huyện Đất Đỏ; Phó Ban rồi Trưởng Ban Điều tra Công an huyện; Trưởng Công an căn cứ khu Tây của tỉnh; Phó Trưởng Công an huyện Long Đất; Huyện ủy viên Huyện ủy Đất Đỏ phụ trách công tác Văn phòng; Huyện ủy viên phụ trách công tác xây dựng lực lượng quân sự huyện Long Đất.

Ngày 20/6/1960, do bị chỉ điểm, tại một cơ sở cách mạng ở ấp Tường Thành, xã Phước Long Thọ, ông bị địch vây bắt và đã anh dũng hy sinh. Ông đã được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND vào ngày 27/5/2011.

ĐÔNG HIẾU