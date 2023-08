Lãnh đạo tỉnh dự Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ tại các đơn vị

Nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập lực lượng Công an Nhân dân (19/8/1945-19/8/2023) và 18 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2023), ngày 15/8, Đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và Công an tỉnh đã đến dự ngày hội tại các địa phương.

Ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự và tặng hoa chúc mừng Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ tại Bệnh viện Bà Rịa.

Theo Bệnh viện Bà Rịa, thời gian qua, 100% cán bộ, nhân viên bệnh viện ký cam kết giao ước thi đua thực hiện tốt các nội quy, quy chế và xây dựng cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. Hằng năm, công đoàn cơ sở đều triển khai cho 100% cán bộ nhân viên ký cam kết thực hiện Đề án 4 giảm của UBND tỉnh về phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, giảm thiểu tai nạn giao thông nghiêm trọng.

 Đoàn do ông Đặng Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ tại Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí PTSC.

Thời gian qua, cấp ủy, lãnh đạo Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí PTSC đã thường xuyên tuyên truyền, vận động người lao động tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự; chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật, thông tin tài liệu, trật tự an toàn cơ quan; tích cực phổ biến Luật Phòng cháy chữa cháy, các kiến thức cơ bản về phòng cháy, chữa cháy, chú trọng công tác phòng cháy cho cán bộ, người lao động. Trong năm 2022 và 7 tháng đầu năm 2023, tại công ty không xảy ra vụ cháy nào; 100% người lao động trong công ty đều thực hiện tốt, không có trường hợp nào vi phạm pháp luật bị cơ quan chức năng xử lý.

