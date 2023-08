Những năm qua, lực lượng công an đã lập nhiều chiến công, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội (TTATXH), đem lại cuộc sống bình yên cho người dân.

Lực lượng công an tham gia hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật năm 2023.

Chủ động phòng ngừa tội phạm

Thời gian qua, Công an tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương nắm chắc tình hình, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh hiệu quả với hoạt động chống phá của thế lực thù địch, tổ chức, đối tượng phản động, chống đối chính trị trên địa bàn. Đồng thời, chủ động tuyên truyền, đấu tranh phòng ngừa tội phạm.

Do đó, tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh được bảo đảm. Thượng tá Đặng Văn Hồng, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) - Công an tỉnh cho biết, tội phạm hình sự ngày càng tinh vi, manh động. Khi có vụ việc xảy ra, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) tức tốc lên đường làm nhiệm vụ bất kể ngày đêm. Với tinh thần trách nhiệm cao, nhiều vụ trọng án được lực lượng CSHS tiếp nhận, giải quyết trong thời gian ngắn. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng CSHS đã điều tra, khám phá 46 vụ, làm rõ 43 vụ với 120 đối tượng.

Ngoài phòng ngừa tội phạm, lực lượng công an tỉnh cũng làm tốt vai trò thường trực tham mưu UBND tỉnh trong việc tổ chức, triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh thu nhận 82.465 hồ sơ cấp thẻ CCCD. Trong đó, 88.285 tài khoản định danh điện tử mức 2. Thời điểm này, Công an tỉnh cơ bản hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD gắn chíp cho toàn bộ công dân đang cư trú thực tế trên địa bàn và đủ điều kiện cấp thẻ CCCD.

Điển hình, Phòng CSHS, Công an tỉnh đã bắt giam Bùi Minh Luân (SN 1986, trú tại TP.Hồ Chí Minh) chỉ sau 24 giờ gây án về hành vi giết người. Theo hồ sơ, Luân quen biết ông Đinh Văn C. (SN 1975, trú tại ấp 2, xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ) và cho nạn nhân mượn tiền. Luân đã nhiều lần đòi nhưng ông C. chưa trả nên hai bên xảy ra cự cãi. Trưa ngày 1/5, thấy ông C. có mặt tại nhà riêng, Luân cầm con dao đến nhà nạn nhân đòi tiền. Hai bên cự cãi dẫn đến đánh nhau. Luân dùng dao đâm nhiều nhát vào người ông C. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, Luân về TP.Hồ Chí Minh, thu dọn đồ đạc rồi bắt xe khách đi cửa khẩu Mộc Bài với ý định sang Campuchia lẩn trốn. Phòng CSHS xác định Luân có thể bỏ trốn nên đã thông báo đến Công an tỉnh Tây Ninh và lực lượng Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Mộc Bài đón chặn. Đến chiều ngày 2/5, Luân vừa xuất hiện tại cửa khẩu Mộc Bài thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Không để phát sinh “điểm nóng”

Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, thời gian tới, lực lượng công an tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, phân tích, dự báo tình hình trên các lĩnh vực, đối tượng, địa bàn trọng điểm để tham mưu cấp ủy, chính quyền kịp thời chỉ đạo giải quyết nhằm giữ vững an ninh chính trị và TTATXH trong mọi tình huống. Trong đó tập trung rà soát những vụ tranh chấp khiếu kiện trong nhân dân, đề xuất cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết dứt điểm từ cơ sở, không để trở thành “điểm nóng” phức tạp về ANTT.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh xảy ra 391 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 43 vụ so với cùng kỳ năm 2022. Lực lượng công an đã điều tra làm rõ 331 vụ, với 713 đối tượng, đạt tỷ lệ gần 85%. Trong đó, án đặc biệt nghiêm trọng được điều tra làm rõ đạt 100%. Tình hình TTATGT được kéo giảm cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và bị thương). So với cùng kỳ năm 2022, TNGT giảm 64 vụ, giảm 46 người chết và 33 người bị thương.

Lực lượng công an cũng triển khai đồng bộ các biện pháp giữ vững an ninh chính trị nội bộ, an ninh thông tin, an ninh mạng, an ninh tôn giáo, dân tộc. Tiếp tục đấu tranh có hiệu quả với số đối tượng trọng điểm về hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao; triệt phá băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, tội phạm chống người thi hành công vụ…

“Để bảo đảm ANTT và giữ sự bình yên cho người dân, lực lượng công an cũng tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài. Lực lượng công an ngăn ngừa, đấu tranh với hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, thực hiện có hiệu quả dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất cấp, quản lý CCCD. Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…”, Đại tá Bùi Văn Thảo nhấn mạnh.

