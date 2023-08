Với khẩu hiệu “Tất cả vì chủ quyền, an ninh biển đảo”, cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 3 (CSB3) luôn khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh, an toàn trên vùng biển phía Nam của Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng CSB3 sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh trên vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm

Những ngày tháng 8, khắp các dãy nhà, cầu cảng của Bộ Tư lệnh Vùng CSB3 đâu đâu cũng tràn ngập sắc đỏ của cờ, khẩu hiệu, băng rôn chào mừng kỷ niệm 25 năm Ngày truyền thống CSB Việt Nam. Trên con tàu hiện đại ở cầu cảng của Hải đội 301, cán bộ, chiến sĩ hăng say luyện tập nhằm chuẩn bị tốt cho chuyến tuần tra dài ngày trên biển.

Sau khẩu lệnh: “Mạn phải 30…, mục tiêu tàu chiến địch… loạt dài, bắn!”, chiến sĩ Tàu 4031 nhanh chóng thao tác, hướng nòng pháo vào mục tiêu sẵn sàng nhả đạn. Nhìn cách cán bộ, chiến sĩ luyện tập, ít ai biết được rằng họ vừa trở về sau chuyến công tác dài ngày trên biển.

Vừa hoàn thành xong phần thực hành tác chiến trên biển, Đại úy Nguyễn Văn Hiền, Máy trưởng Tàu CSB 4031 (Hải đội 301 - Vùng CSB3) chia sẻ. “Làm nhiệm vụ trên biển, thường xuyên đối diện với sự hung hăng của tàu nước ngoài và các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại. Song nhờ được cấp trên định hướng tư tưởng, chúng tôi luôn kiên định, vững vàng, thực hiện theo đúng phương châm, đối sách của Đảng, Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần cùng tập thể tàu và Vùng CSB3 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển”.

Vì bình yên biển đảo

Theo Thiếu tướng Ngô Bình Minh, Tư lệnh Vùng CSB3, quản lý vùng biển rộng, lại có tuyến hàng hải quốc tế đi qua nên nhiệm vụ của Vùng hết sức nặng nề, phức tạp, do đó, ngoài chú trọng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), Vùng CSB3 luôn giữ nghiêm kỷ luật quân đội, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể, chú trọng xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, sẵn sàng nhận, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng thời duy trì những chuyến tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và thực thi pháp luật trên biển (mỗi chuyến thường kéo dài hơn 3 tháng). Quá trình tuần tra, kể cả khi thời tiết xấu, mưa bão, các tàu của Vùng CSB3 vẫn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thực thi pháp luật trên biển.

Gần đây nhất, ngày 28/6, trong quá trình tuần tra tại khu vực biển cách Côn Đảo khoảng 95 hải lý về phía Đông Nam, lực lượng chức năng Vùng CSB3 phát hiện tàu cá KG 93292 TS có nhiều dấu hiệu nghi vấn, đã ra tín hiệu dừng tàu để kiểm tra hành chính.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu đang vận chuyển khoảng 55.000 lít dầu D.O. Thuyền trưởng tàu cá KG 93292 TS không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số dầu D.O đang vận chuyển trên tàu. Lực lượng chức năng Vùng CSB 3 lập biên bản vi phạm hành chính và đưa tàu về TP.Vũng Tàu để điều tra, xử lý theo quy định.

Vùng CSB3 là lực lượng chuyên trách của Nhà nước về thực thi pháp luật trên vùng biển từ Cù Lao Xanh (tỉnh Bình Định) đến bờ bắc cửa Định An (tỉnh Trà Vinh), bao gồm cả vùng biển Trường Sa và thềm lục địa phía Nam. Giai đoạn 2001-2023, Vùng CSB3 tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho gần 550.000 lượt người dân; tặng 15.255 suất quà cho ngư dân, HS nghèo với tổng số tiền 13,6 tỷ đồng; phát hiện, bắt giữ, xử lý 114 vụ với 125 tàu mua bán, vận chuyển trái phép hàng hóa trên biển... Ngoài ra, từ năm 2001 đến nay, Vùng CSB3 thực hiện 147 vụ cứu hộ, cứu nạn, cứu được 79 phương tiện với 1.112 thuyền viên, góp phần quan trọng giúp nhân dân giảm thiểu thiệt hại, yên tâm vươn khơi, bám biển.

Bên cạnh nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển, các cơ quan, đơn vị Vùng CSB3 thực hiện có hiệu quả chương trình “CSB đồng hành với ngư dân” bằng nhiều hoạt động ý nghĩa như: tặng cờ Tổ quốc, áo phao, tủ thuốc y tế cho ngư dân; tặng học bổng, xe đạp cho HS nghèo các địa phương ven biển, qua đó phát huy sức mạnh của ngư dân trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

“Lá cờ mới này tôi vừa được lực lượng CSB tặng, trước mỗi lần ra khơi, tôi đều chọn vị trí cao nhất, trang trọng nhất để treo cờ lên như một cách để khẳng định chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc”, ngư dân Nguyễn Xuân Hoa (chủ tàu cá BV 95589 TS, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) nói.

Theo Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Vùng CSB3, cán bộ, chiến sĩ Vùng sẽ tiếp tục quyết tâm, phấn đấu, nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời kỳ mới, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

