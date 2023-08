Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về chuyển đổi số

Triển khai Kế hoạch giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giai đoạn 2020-2023”, ngày 16/8, Đoàn ĐBQH tỉnh đã giám sát trực tiếp tại Chi cục Thuế Khu vực Vũng Tàu - Côn Đảo và Ngân hàng đầu tư phát triển chi nhánh tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát tại Chi cục thuế khu vực Vũng Tàu - Côn Đảo

* Tại Chi cục Thuế Khu vực Vũng Tàu - Côn Đảo: Báo cáo với Đoàn giám sát, Chi cục trưởng Chi cục thuế Khu vực Vũng Tàu - Côn Đảo cho biết: Với phương châm lấy người nộp thuế làm trung tâm để phục vụ, Chi cục Thuế đã và đang triển khai nhiều ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác quản lý thuế, từng bước thực hiện hiệu quả tiến trình chuyển đổi số. Qua đó, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý thuế.

Trong đó, triển khai hóa đơn điện tử là một trong những nội dung quan trọng nhằm thúc đẩy chuyển đổi số tại đơn vị. Trong mốc thời gian được giám sát, lượng hóa đơn điện tử đăng ký được chấp nhận là 6.110 hóa đơn (doanh nghiệp: 5.473; Hộ kinh doanh: 637). Hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp trong việc sử dụng phần mềm hỗ trợ ke khai thuế, đăng ký thuế thu nhập cá nhân.

Tiếp tục triển khai ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS), kê khai qua mạng, nộp thuế điện tử, triển khai cấp mã số thuế người phụ thuộc,…công khai thông tin hộ khoán lên website ngành, cập nhật thông tin vào công tác vào ứng dụng phục vụ công tác kiểm tra nội bộ…

Tính đến ngày 30/06/2023, 100% doanh nghiệp đang hoạt động đăng ký kê khai và thực hiện gửi tờ khai qua mạng.

Chi cục Thuế quan tâm đẩy mạnh triển khai ứng dụng Thuế điện tử cho thiết bị di động (eTax Mobile) và Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài, có 9.141 tài khoản sử dụng, với 3.948 lượt nộp thuế qua ứng dụng thành công với số tiền 3.100.087.364 đồng.

Ghi nhận những kết quả bước đầu trong chuyển đổi số tại Chi cục Thuế khu vực Vũng Tàu -Côn Đảo, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Huỳnh Thị phúc ghi nhận những kết quả tích cực đã đạt được, đồng thời đề nghị Chi cục thuế khu vực Vũng Tàu - Côn Đảo khắc phục khó khăn về những hạn chế đã được đoàn giám sát chỉ ra. Trong đó, phải chú trọng tăng cường phối hợp với ngành Công An trong kết nối dữ liệu của ngành Thuế với dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo an toàn thông tin cá nhân, doanh nghiệp trong chuyển đổi số. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp nâng cao nhận thức đồng thuận, ủng hộ và thực hiện các nội dung kê khai, nộp thuế điện tử và sử dụng ứng dụng eTax Mobile rộng rãi hơn nữa.

* Tại Ngân hàng đầu tư phát triển chi nhánh tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu: Giám đốc chi nhánh Ngân hàng đầu tư phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết: BIDV tỉnh đã cung cấp ứng dụng SmartBanking với trên 2.400 loại hình dịch vụ thanh toán của 1.200 nhà cung cấp dịch vụ kết nối với BIDV, tạo ra một hệ sinh thái đa dạng, đáp ứng gần như toàn bộ các nhu cầu đời sống hàng ngày của khách hàng cá nhân như: Mở Tài khoản trực tuyến; tiền gửi có kỳ hạn online; nộp ngân sách nhà nước; thanh toán hóa đơn online: tiền điện, nước, điện thoại; chuyển tiền thanh toán hàng; thanh toán học phí trong nước và Quốc tế; chi phí khám chữa bệnh; mua hàng hóa dịch vụ…

Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát tại Ngân hàng đầu tư phát triển chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhờ sự đa dạng về tiện ích của ứng dụng mà số lượng khách hàng cá nhân đăng ký sử dụng dịch vụ lũy kế tăng dần qua các năm. Tính đến 30/6/2023, chi nhánh có 20,768 khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ, tăng 25.68% so với 31/12/2022 và tăng 311.49% so với năm 2021. Quy mô huy động vốn và số lượng khách hàng gửi tiết kiệm online Sản phẩm tiền gửi online trên ứng dụng Smartbanking phát triển qua các năm do các tiện ích mà dịch vụ này mang lại cho khách hàng.

Đối với khách hàng tổ chức, ứng dụng BIDV iBank mang đến hệ sinh thái đa dạng như: Dịch vụ quản lý dòng tiền dành cho các tập đoàn, doanh nghiệp có nhiều đơn vị thành viên/chi nhánh, có nhu cầu điều chuyển dòng tiền từ đơn vị thành viên về đơn vị chủ quản để tối đa nhu cầu sử dụng vốn; Dịch vụ thanh toán hóa đơn Online đáp ứng nhu cầu quản lý, thu hộ hóa đơn cho doanh nghiệp. Ngoài ra BIDV iBank còn cung cấp các tính năng khác như Thanh toán lương tự động, chuyển tiền trong nước, chuyển tiền quốc tế, tiền gửi có kỳ hạn Online, nộp NSNN cho phép Khách hàng nộp các loại thuế, phí, nộp BHXH... Tính đến ngày 30/6/2023, BIDV iBank có 536 khách hàng (tăng 13.6% so với năm 2022).

Bên cạnh những thuận lợi, Ngành ngân hàng cũng gặp một số khó khăn trong chuyển đổi số về nguồn nhân lực có chuyên môn sâu, tình trạng lộ lọt thông tin gây tâm lý lo lắng cho khách hàng…

Kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Huỳnh Thị phúc đánh giá cao kết quả chuyển đổi số bước đầu của ngân hàng đầu tư phát triển tỉnh.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị ngân hàng phát huy những thế mạnh, những kết quả đã đạt được và đề xuất cụ thể hơn những khó khăn vướng mắc để đoàn có cơ sở kiến nghị với cấp có thẩm quyền liên quan. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, về chuyển đổi số trong các khâu của ngân hàng; có giải pháp đảm bảo an ninh thông tin cho cá nhân, DN; kịp thời xử lý và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xử lý tốt, nhanh, hiệu quả các lỗ hổng trong hệ thống bảo mật (nếu có).

Tiếp tục chương trình giám sát, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ giám sát công tác chuyển đổi số tại Chi cục thuế khu vực Xuyên Mộc - Châu Đức; Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh; Công an tỉnh và Sở TT&TT tỉnh.

