Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát chuyển đổi số tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh

Tiếp tục Chương trình giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giai đoạn 2020-2023”, chiều 18/8, Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiến hành giám sát trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Quang cảnh buổi làm việc

Báo cáo với Đoàn giám sát, ông Trần Hữu Phúc, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh cho biết: Trong mốc thời gian giám sát (1/1/2020 - 30/6/2023), Trung tâm Phục vụ hành chính công đã sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính do Sở Thông tin và Truyền thông quản lý để phục vụ cho việc cung cấp thông tin, tiếp nhận, xử lý hồ sơ, trả kết quả, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và sử dụng Hệ thống của ngành Công an và 8 Hệ thống công nghệ thông tin do Bộ, ngành Trung ương triển khai để tiếp nhận 122 thủ tục hành chính (TTHC). Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính đã công khai 1.531 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Về kết quả triển khai dịch vụ công trực tuyến, ông Phúc cho biết: Hệ thống đang cung cấp 79% thủ tục hành chính của tỉnh (gồm cả 3 cấp) với 1.528/1.931 dịch vụ công trực tuyến. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được người dân, DN thực hiện trực tuyến đạt 53,6% vào cuối năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm 2023, tỷ lệ này đạt 96,5%. Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100% đối với các hồ sơ thủ tục hành chính phát sinh mới.

Cổng Dịch vụ công tỉnh đã đáp ứng việc nộp hồ sơ trực tuyến của người dân, DN tại bất cứ đâu và hoạt động 24/7.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Huỳnh Thị Phúc phát biểu tại buổi làm việc.

Thay mặt Đoàn giám sát, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Huỳnh Thị Phúc ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong việc triển khai dịch vụ công trực tuyến của tỉnh với chất lượng khá tốt, giúp giảm thời gian, chi phí đi lại để thực hiện thủ tục hành chính cho người dân và DN; hạn chế các tiêu cực có thể xảy ra…

Đáng chú ý đã kết nối giữa Hệ thống thông tin Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh với các cơ sở dữ liệu quốc gia, trong đó đã hoàn thành kết nối 8/17 cơ sở dữ liệu quốc gia; Hoàn thành việc kết nối giữa Hệ thống thông tin Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh với hệ thống phần mềm Đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến và cập nhật cơ sở dữ liệu đối tượng Bảo trợ xã hội; Hoàn thành việc kết nối giữa Hệ thống thông tin Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh với hệ thống phần mềm dịch vụ công liên thông: Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử - Xoá đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng.

Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng chất vấn tại buổi giám sát

Tuy nhiên, Đoàn giám sát cũng ghi nhận những tồn tại của đơn vị trong quá trình chuyển đổi số như: Một số các quy định về thủ tục hành chính vẫn còn rườm rà. Hạ tầng công nghệ thông tin chưa hoàn thiện, chưa kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống chuyên ngành dẫn đến người dân, công chức phải sử dụng nhiều hệ thống để nộp, xử lý hồ sơ, công tác theo dõi, thống kê tiến độ giải quyết hồ sơ gặp khó khăn. Hệ thống xác thực, định danh chưa đảm bảo. Thanh toán trực tuyến còn thường xuyên xảy ra lỗi. Tính tương thích của hệ thống công nghệ thông tin, khả năng xử lý dữ liệu còn hạn chế và hiện chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể để các Tổ chức tín dụng có thể kết nối với cơ sở dữ liệu về dân cư. Tỷ lệ kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa chỉ mới thực hiện đối với các hồ sơ phát sinh mới. Đối với các hồ sơ của giai đoạn trước, các cơ quan, đơn vị vẫn đang thực hiện.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị Trung tâm Phục vụ hành chính công tăng cường việc theo dõi, đôn đốc tiến độ triển khai các giải pháp để nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến; tham mưu cho UBND tỉnh giải pháp thúc đẩy dân số trưởng thành có tài khoản dịch vụ công trực tuyến. Duy trì, kết nối và khai thác dữ liệu giữa Hệ thống thông tin Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư để giải quyết hồ sơ dịch vụ công và đặc biệt phải tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cộng đồng dân cư và doanh nghiệp trong sử dụng dịch vụ công. Sớm hoàn thành thực hiện kết nối giữa: Hệ thống thông tin Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh với hệ thống Định danh và xác thực điện tử (1.0); giữa Hệ thống thông tin Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh với Hệ thống Dịch vụ công thiết yếu Bộ Tài nguyên và Môi trường… để phục vụ Nhân dân và DN tốt hơn nữa.

CHÂU VŨ - ANH ĐÀO