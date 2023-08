Đảng bộ huyện Đất Đỏ: Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng đạt và vượt chỉ tiêu

Sáng 14/8, BCH Đảng bộ huyện Đất Đỏ tổ chức hội nghị lần thứ 38 sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ tọa hội nghị.

Tham dự hội nghị có ông Trần Tuấn Lĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban của Tỉnh ủy.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Công Danh, Bí thư Huyện ủy Đất Đỏ cho biết, qua hơn 2 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, các chỉ tiêu quan trọng về kinh tế - xã hội đều đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra.

Cụ thể, huyện có 27/58 chỉ tiêu đạt khá, 18/58 chỉ tiêu vượt. Trong đó, lĩnh vực kinh tế có 8/15 chỉ tiêu kinh tế đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra. Trên địa bàn huyện đã hình thành 7 dự án, 285 mô hình với tổng diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là 247,92ha, đạt 54% so với chỉ tiêu, diện tích sản xuất ứng dụng công nghệ cao tăng thêm 54,92ha so với đầu nhiệm kỳ.

Từ năm 2020 đến 6 tháng đầu năm 2023, tổng lượt khách du lịch đạt gần 1,6 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt hơn 1.163 tỷ đồng. Trong ảnh: Khách du lịch tham quan vườn nhãn Hòa Thuận (xã Lộc An) - một điểm du lịch cộng đồng.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư đồng bộ. Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo giảm so với đầu nhiệm kỳ.

Đến nay, huyện đã đạt 4/9 tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; thu ngân sách giai đoạn 2021-2025 đạt hơn 3.889 tỷ đồng, đạt 69,12% so với nghị quyết.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được chú trọng. Huyện đã kết nạp được 357 đảng viên, đạt 69,45% so với chỉ tiêu tỉnh giao, trong đó tỷ lệ kết nạp đảng viên trong ngành y tế, giáo dục, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đều tăng; thành lập được 1 tổ chức đảng trong doanh nghiệp…

Tin, ảnh: ĐÔNG HIẾU