Bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ trong tình hình mới

● Quyết tâm xây dựng lực lượng bộ đội biên phòng vững mạnh toàn diện

Ngày 7/8, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW (NQ33) về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia và Nghị quyết số 29-NQ/TW (NQ29) của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng.

Qua 5 năm thực hiện NQ33, Đảng ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia.

Đảng ủy đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP những chủ trương, đối sách thực hiện hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, không để bị động bất ngờ, không để xảy ra điểm nóng. Đồng thời, triển khai hiệu quả các phong trào như: “Toàn dân tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới”; “Phát huy vai trò của Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2022-2030’”; “Nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia của BĐBP”.

Bên cạnh đó, lực lượng BĐBP tỉnh phát hiện xử lý hơn 1.200 vụ với hơn 900 đối tượng vận chuyển ma túy, tiền giả, buôn lậu, buôn bán hàng cấm qua biên giới; xây dựng 1.566 tổ tự quản ANTT với gần 22.500 thành viên...

Với NQ29, Đảng ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ động phối hợp với ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền về kết quả xây dựng, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch.

Bộ đội Biên phòng tỉnh tuyên truyền pháp luật cho ngư dân.

● Chiều 7/8, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo báo cáo, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, BĐBP tỉnh đã tổ chức tuần tra, kiểm soát trên bộ, trên biển gần hơn 11.500 lượt; làm thủ tục xuất, nhập cảnh, chuyển cảng cho hơn 24.480 lượt tàu hàng, tàu khách, máy bay; đăng ký kiểm chứng cho hơn 45.000 lượt tàu cá; phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hơn 32.000 lượt cán bộ chiến sĩ và nhân dân tham gia. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, BĐBP tỉnh bắt giữ, xử lý 674 vụ với 1.055 đối tượng vi phạm pháp luật, giải cứu 3 nạn nhân.

PHƯỚC QUÝ