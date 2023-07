Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 14 - HĐND tỉnh khóa VII

Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-HĐND ngày 17/5/2023 của Thường trực HĐND tỉnh về tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 14 - HĐND tỉnh khóa VII, từ ngày 6/6 đến ngày 9/6/2023, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức cho 11 Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại 59 điểm trong toàn tỉnh.

Tại các buổi tiếp xúc có 446 cử tri phát biểu với 836 ý kiến, trong đó tập trung chủ yếu là các ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã và đã được lãnh đạo các địa phương tiếp thu, giải trình. Đối với các ý kiến thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, một số ý kiến đã được các đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành giải trình, làm rõ.

Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp 16 ý kiến, kiến nghị của cử tri không trùng với các ý kiến kiến nghị đã phản ánh trong các kỳ tiếp xúc trước thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh xem xét, giải quyết, cụ thể:

A. Ý kiến đề nghị UBND tỉnh tiếp thu, giải trình: 11 ý kiến

I. Ý kiến về lĩnh vực kinh tế: 07 ý kiến

1. Dự án Khu dân cư xây dựng đợt đầu 35 hecta khu đô thị mới Phú Mỹ tại phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng A.T.A làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh cho phép đầu tư từ năm 2004 nhưng đến nay chưa hoàn thành dự án. Nhiều hộ dân có đất trong khu vực quy hoạch dự án chưa được bồi thường, bị hạn chế các quyền sử dụng đất như không được tách thửa đất để xây dựng nhà ở nên gặp rất nhiều khó khăn. Đề nghị UBND tỉnh cho biết dự án này có tiếp tục triển khai hay không? Nếu tiếp tục triển khai thì khi nào thực hiện bồi thường cho người dân? Trường hợp không tiếp tục triển khai thì sớm hủy bỏ dự án, khôi phục các quyền sử dụng đất cho người dân. K14 - 01 (Cử tri phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ - Tổ 7).

2. Sở Giao thông vận tải đã tổ chức lấy ý kiến của người dân về việc nâng cấp mặt đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thành phố Vũng Tàu. Trong nội dung lấy ý kiến không có hạng mục sửa chữa, cải tạo vỉa hè, do phần vỉa hè thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Vũng Tàu. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường, trong đó có đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa cần phối hợp chặt chẽ để thực hiện đồng bộ các hạng mục như lòng đường, vỉa hè, các hạ tầng kỹ thuật về điện, nước, viễn thông để tránh tình trạng đường vừa làm xong, lại tiến hành đào bới đường vừa gây lãng phí, vừa gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. K14 - 02 (Cử tri phường 3, thành phố Vũng Tàu - Tổ 1).

3. Công trình đoạn kênh thủy lợi Phước Tân - Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc đang thi công, không có biển báo và rào chắn rất dễ gây ra tai nạn, nhất là trong mùa mưa. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng có giải pháp đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống và đi lại trong khu vực công trình nêu trên. K14 - 03 (Cử tri xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc - Tổ 10).

4. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng xem xét xây dựng 02 trạm chờ xe buýt tại vị trí gần cổng Trường mầm non Nắng Mai cũ và giữa ranh giới Đình An Nhứt - Công an xã An Nhứt, huyện Long Điền để người dân trên địa bàn thuận lợi trong việc đi lại bằng xe buýt. K14 - 04 (cử tri xã An Nhứt, huyện Long Điền - Tổ 6).

5. Đoạn đường Quốc lộ 56 từ vòng xoay Hòa Long đến cầu Sông Cầu có mật độ dân cư sinh sống đông, có nhiều đường nhánh từ khu dân cư ra Quốc lộ 56, lưu lượng tham gia giao thông rất đông nhưng lại cho phép tốc độ của xe ô tô khi lưu thông tại đoạn này đến 80km/h nên thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông gây thiệt hại đến tính mạng và tài sản của người dân. Cử tri kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban an toàn giao thông tỉnh sớm tổ chức khảo sát, xem xét cho lắp đặt hệ thống giảm tốc và kiến nghị giảm tốc độ của xe ô tô từ 80km/h xuống 50km/h nhằm đảm bảo an toàn cho bà con sinh sống tại khu vực này. K14 - 05 (Cử tri xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa - Tổ 4).

Cử tri kiến nghị giảm tốc độ từ 80km/h xuống 50km/h trên Quốc lộ 56 từ vòng xoay Hòa Long đến cầu Sông Cầu. Ảnh: THÀNH HUY

6. Ngày 10/7/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1543/QĐ-UBND phê duyệt giá thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại Khu Chí Linh A, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu với giá tạm tính là 7.056.257 đồng/m2. Đến ngày 26/11/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3542/QĐ-UBND phê duyệt giá thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại khu nhà ở Chí Linh A, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu theo giá trị quyết toán được duyệt là 15.058.919 đồng/m2. Cử tri phản ánh đã nhận bàn giao nhà từ năm 2013 nhưng sau 7 năm, đến năm 2020, UBND tỉnh xác định giá mới tăng hơn 2 lần so với giá tạm tính năm 2013 là không đảm bảo quyền lợi của người được thuê, mua. Do đó, cử tri đề nghị UBND tỉnh xem xét lại việc điều chỉnh tăng giá thuê mua nhà ở xã hội tại khu nhà ở Chí Linh A, số 217 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu. K14 - 06 (Cử tri phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu - Tổ 3).

Cử tri đề nghị xem xét lại việc điều chỉnh tăng giá thuê mua nhà ở xã hội tại khu nhà ở Chí Linh A, số 217 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu. Ảnh: VÂN ANH

7. Hồ Quang Trung 1 là một trong những hồ chứa nước ngọt chủ yếu trên địa bàn huyện Côn Đảo được khởi công cải tạo, nạo vét từ tháng 7/2019, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2023, nhưng đến nay các hạng mục thi công mới đạt hơn 50% khối lượng công việc. Việc thi công kéo dài gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến trữ lượng nước ngọt phục vụ cho người dân và du khách trên địa bàn huyện Côn Đảo. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, hoàn thành theo kế hoạch đề ra. K14 - 07 (Cử tri huyện Côn Đảo - Tổ 5).

Hồ Quang Trung 1 (Côn Đảo). Ảnh: QUANG VŨ

II. Ý kiến về văn hóa - xã hội, chế độ chính sách: 02 ý kiến

1. Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các cơ sở y tế được cử tri phản ánh nhiều lần tại Kỳ họp thứ 8, thứ 11 của HĐND tỉnh. UBND tỉnh đã giải trình và có nhiều giải pháp nhưng đến nay tình trạng trên vẫn chưa được khắc phục triệt để, ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, tình trạng thiếu vắc xin tiêm chủng mở rộng cho trẻ em diễn ra ở nhiều nơi, người dân phải tiêm dịch vụ với chi phí cao. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục có giải pháp hiệu quả hơn, sớm khắc phục tình trạng trên. K14 - 08 (Cử tri xã Kim Long, huyện Châu Đức - Tổ 9).

2. Theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 26/3/2019 của HĐND tỉnh quy định thời gian và mức chi chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh thì thời gian chúc thọ và tặng quà người cao tuổi tổ chức vào 02 đợt: Tết Nguyên đán đối với người cao tuổi thọ tròn 90, 95, 100 tuổi, trên 100 tuổi và vào Ngày người cao tuổi Việt Nam (ngày 06 tháng 6) hàng năm đối với người cao tuổi tròn 70, 75, 80, 85 tuổi. Cử tri kiến nghị nên xem xét tổ chức chúc thọ cho người cao tuổi vào dịp Tết Nguyên đán đối với tất cả các đối tượng trên do điều kiện thời tiết tại thời điểm này phù hợp với sức khỏe của người cao tuổi. K14 - 09 (Cử tri phường 7, thành phố Vũng Tàu - Tổ 1).

III. Ý kiến về lĩnh vực môi trường: 02 ý kiến

1. Cơ sở chăn nuôi chồn tại số 105/50/08 đường Lê Lợi, phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu (đã được Chi cục kiểm lâm tỉnh cấp mã số cơ sở nuôi số IIB-BTV-016 ngày 19/11/2019) gây ô nhiễm môi trường xung quanh làm ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân sinh sống trong khu vực. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng có biện pháp xử lý, sớm di dời cơ sở nuôi chồn này ra khỏi khu vực nội thành, nội thị theo đúng quy định của Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến; chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để đảm bảo môi trường sống cho các hộ dân tại khu vực này. K14 - 10 (Cử tri phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu - Tổ 2).

2. Tại điểm đ khoản 2 Điều 25 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 22/01/2020 của Chính phủ quy định rõ trường hợp nhà yến đã hoạt động trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành (ngày 05/3/2020) nhưng không đáp ứng quy định về vùng nuôi chim yến tại Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND thì nhà yến nằm trong khu dân cư, nhà yến cách khu dân cư dưới 300m không được sử dụng loa phóng phát âm thanh. Tuy nhiên, hiện nay tại khu dân cư của phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa vẫn để tình trạng loa phóng phát âm thanh dẫn dụ chim yến phát liên tục gây phiền hà cho cư dân sinh sống ở đây, nhất là đối với người lớn tuổi và trẻ nhỏ. Cử tri kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng này; đồng thời, sớm có giải pháp di dời các hộ nuôi chim yến ra khỏi khu vực nội thành trong khu dân cư. K14 - 11 (Cử tri phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa - Tổ 4).

B. Các ý kiến đề nghị UBND tỉnh quan tâm thực hiện, không phải giải trình, nhưng báo cáo kết quả giải quyết trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 để đại biểu báo cáo lại với cử tri khi tiếp xúc lần sau: 05 ý kiến.

1. Cử tri phản ánh việc chậm triển khai dự án Khu đô thị Chí Linh theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã kéo dài nhiều năm, đến năm 2023 sẽ chấm dứt hiệu lực sau khi gia hạn. Đề nghị UBND tỉnh công bố kế hoạch, lộ trình thực hiện khu C Trung tâm Chí Linh trong thời gian tới cho người dân được biết. K14 - 12 (Cử tri phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu - Tổ 3).

2. Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu quy định: “Chỉ được ký hợp đồng làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho một (01) tổng đại lý hoặc một (01) thương nhân phân phối xăng dầu hoặc một (01) thương nhân đầu mối. Nếu tổng đại lý hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân đầu mối đó không kinh doanh nhiên liệu sinh học, đại lý được ký thêm hợp đồng làm đại lý cho một (01) tổng đại lý hoặc một (01) thương nhân phân phối xăng dầu hoặc một (01) thương nhân đầu mối khác chỉ để kinh doanh nhiên liệu sinh học”. Tuy nhiên, đối với địa bàn đặc thù của huyện Côn Đảo, khi đơn vị cung ứng nguồn xăng dầu gặp sự cố như: đăng kiểm phương tiện, phương tiện bị hỏng… thì nguồn nhiên liệu không đáp ứng đủ, kịp thời cho người dân trên địa bàn huyện Côn Đảo. Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị với Chính phủ cho phép các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn huyện Côn Đảo được ký hợp đồng với 02 nhà cung cấp trở lên để đảm bảo nguồn cung cấp nhiên liệu trên địa bàn huyện. K14 - 13 (Cử tri huyện Côn Đảo - Tổ 5).

3. Hiện nay, hệ thống cấp nước sinh hoạt cho các hộ dân sinh sống tại khu dân cư ấp Cây Cám, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ không đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho người dân, thường xuyên bị cúp nước, lưu lượng rất yếu, phải sử dụng nước giếng để sinh hoạt nên tiềm ẩn nguy cơ gây nhiều bệnh tật ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Cử tri được biết, dự án cấp nước cho khu vực xã Láng Dài đã được HĐND tỉnh dự kiến bố trí vốn sau khi hoàn thiện thủ tục đầu tư tại Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 dự kiến thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2023-2025 và giai đoạn 2026-2030. Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng sớm đầu tư nâng cấp hệ thống cấp nước sinh hoạt cho người dân tại địa bàn ấp Cây Cám, xã Láng Dài. K14 - 14 (Cử tri xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ - Tổ 6).

4. Cử tri phản ánh một số khu vực thuộc địa bàn các xã Đá Bạc, Bàu Chinh, Xà Bang, nhất là khu vực xa trung tâm chưa được cung cấp nước sạch hoặc lưu lượng nước cấp rất yếu. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo rà soát, đầu tư hệ thống nước sạch cho người dân tại các khu vực trên. K14 - 15 (Cử tri xã Đá Bạc, xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức - Tổ 9).

5. Hiện nay, nhân viên y tế ở các thôn, ấp thuộc các xã trên địa bàn huyện Đất Đỏ được hưởng chế độ phụ cấp hàng tháng theo Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg ngày 11/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản; nhưng nhân viên y tế ở các khu phố thuộc thị trấn Phước Hải và thị trấn Đất Đỏ không được hưởng chế độ phụ cấp này mặc dù họ cũng thực hiện đầy đủ các chức năng theo quy định giống như nhân viên y tế ở thôn, ấp. Cử tri kiến nghị UBND tỉnh đề nghị các cơ quan chức năng ở Trung ương xem xét, có chế độ phụ cấp cho nhân viên y tế ở khu phố nhằm đảm bảo sự công bằng về chế độ cho các đối tượng. K14 - 16 (Cử tri thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ - Tổ 6).

Trên đây là báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 14 - HĐND tỉnh Khóa VII. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền và gửi báo cáo giải trình đối với nội dung Mục A về Thường trực HĐND tỉnh (qua Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh) trước ngày 15/8/2023; kết quả thực hiện các ý kiến tại Mục B gửi về Thường trực HĐND tỉnh (qua Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh) trước ngày 27/10/2023 để trả lời cho cử tri.

Báo cáo gửi Thường trực HĐND tỉnh cần xác định rõ những nội dung nào không giải quyết được do quy định của pháp luật; những nội dung nào theo quy định của pháp luật còn bị vướng phải chờ có ý kiến của Trung ương; những nội dung nào sẽ giải quyết được cho cử tri và có cam kết về lộ trình, thời gian thực hiện, thời gian giải quyết dứt điểm các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

(HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)