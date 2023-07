Xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp về quốc phòng - an ninh

Sáng 27/7, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính phủ về bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng 6 tháng đầu năm 2023.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh.

Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn dự hội nghị tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng quân đội và công an phối hợp đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; xử lý kịp thời những tình huống phức tạp về quốc phòng - an ninh, bảo đảm an toàn các cao điểm lễ, Tết, sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng của đất nước.

Tại Bà Rịa-Vũng Tàu, Bộ CHQS, Bộ Chỉ huy BĐBP, Công an tỉnh và các đơn vị Hải quân, Cảnh sát biển đã trao đổi 359 thông tin, kịp thời xử lý hiệu quả các tình huống về quốc phòng - an ninh và an ninh trật tự; phối hợp tổ chức 80.715 lượt tổ với 230.759 cán bộ, chiến sĩ tham gia, qua đó phát hiện, bắt giữ 276 đối tượng vi phạm pháp luật.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và Thượng tướng Trần Quốc Tỏ đánh giá cao kết quả phối hợp giữa lực lượng quân sự, công an trong thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ thời gian qua. Đồng thời, đề nghị các lực lượng cần củng cố vững chắc hơn khối đoàn kết, thống nhất, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, phối hợp đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong thời gian tới.

Tin, ảnh: MINH NHÂN