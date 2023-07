Trưởng Ban Nội chính Trung ương thăm và làm việc tại huyện Côn Đảo

Chiều tối 14/7, Đoàn công tác của Ban Nội Chính Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc làm Trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại huyện Côn Đảo.

XEM VIDEO:

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo huyện Côn Đảo.

Đón tiếp Đoàn công tác có ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo huyện Côn Đảo.

Báo cáo với Đoàn công tác, lãnh đạo huyện Côn Đảo nêu rõ, trong 6 tháng đầu năm 2023, 10/11 chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện đạt trên 50% kế hoạch đề ra; tổng doanh thu thương mại - dịch vụ thực hiện hơn 2.100 tỷ đồng (đạt 66,8% kế hoạch năm, tăng 34,52% so với cùng kỳ). Huyện đón hơn 385 ngàn lượt khách du lịch (đạt 77,58% kế hoạch năm, tăng 45,41% so với cùng kỳ). Quốc phòng - an ninh được giữ vững; tư tưởng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn ổn định. Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình chính sách được chú trọng thực hiện, đời sống nhân dân được nâng lên về nhiều mặt.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc và Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Viết Thanh chủ trì buổi làm việc với huyện Côn Đảo.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc ghi nhận, biểu dương những kết quả mà huyện đạt được trong thời gian qua; đồng thời, bày tỏ ấn tượng trước sự đổi thay, phát triển vượt bậc của huyện đảo.

Ông Phan Đình Trạc cũng yêu cầu lãnh đạo tỉnh và huyện Côn Đảo chú trọng thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: huy động nguồn lực để sớm thực hiện có hiệu quả dự án kéo điện lưới ra Côn Đảo; phát triển kinh tế - xã hội cần đi đôi với việc giữ vững môi trường cảnh quan; tăng cường hơn nữa tính hấp dẫn của du lịch nghỉ dưỡng, tâm linh, lịch sử; phát huy hơn nữa giá trị của các di tích lịch sử. Tập trung mọi nguồn lực xây dựng, phát triển Côn Đảo trở thành khu du lịch sinh thái biển, đảo và văn hóa - lịch sử - tâm linh chất lượng cao, đặc sắc tầm cỡ khu vực và quốc tế.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc và Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Viết Thanh tặng quà các gia đình chính sách, cựu tù Côn Đảo.

Trước đó, chiều cùng ngày, Đoàn công tác của Ban Nội Chính Trung ương và lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã viếng Nghĩa trang Hàng Dương; thăm, tặng 73 phần quà cho gia đình chính sách, cựu tù Côn Đảo.

Tin, ảnh: BẢO KHÁNH-NHẬT LINH