TP.Vũng Tàu tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023

Sáng 31/7, UBND TP.Vũng Tàu tổ chức cuộc họp thường kỳ tháng 7 năm 2023 nhằm đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và đề ra phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 và các tháng cuối năm.

Các đại biểu dự họp thường kỳ UBND TP.Vũng Tàu tháng 7/2023.

Theo báo cáo của UBND TP.Vũng Tàu, trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2023, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng theo kế hoạch và đạt nhiều kết quả tích cực.

Công tác an sinh xã hội được thành phố chú trọng, đời sống người dân được cải thiện; công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, khó khăn, người nghèo được triển khai kịp thời, hiệu quả. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường. Các hoạt động tuyên truyền, văn hóa nghệ thuật tiếp tục có sự đổi mới về nội dung và hình thức. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.

Trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2023, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục có bước tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2022. Trong ảnh: Đại hội nhạc nước "Bật sảng khoái - Bùng đam mê" được tổ chức tại TP.Vũng Tàu tháng 7/2023. Ảnh: NGỌC KHỞI.

Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục có bước tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2022. Cụ thể, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 7 tháng đầu năm 5.238 tỷ đồng (đạt 61,19% kế hoạch, tăng 28,73% so với cùng kỳ); thu ngân sách đến ngày 20/7 đạt hơn 2.657 tỷ đồng (đạt 63,52% so với dự toán tỉnh giao, bằng 55,63% dự toán thành phố xây dựng).

Lãnh đạo TP.Vũng Tàu khảo sát tiến độ dự án Đường cầu Cháy thuộc địa bàn phường 11, 12.

Trong năm 2023, TP.Vũng Tàu được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư 41 công trình với tổng vốn 1.379,133 tỷ đồng. Tính đến ngày 20/7/2023 thành phố giải ngân 300,033 tỷ đồng (tương đương 21,76 % kế hoạch vốn năm 2023).

Năm 2023 thành phố quyết định đầu tư 82 công trình, đồ án quy hoạch, với tổng số vốn 800,113 tỷ đồng. Tính đến ngày 20/7/2022 giải ngân đạt 181,207 tỷ đồng (tương đương 22,65 % kế hoạch vốn năm 2023).

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tham luận, đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8 và các tháng cuối năm. Trong đó, thành phố tập trung khắc phục những khó khăn, vướng mắc như: Rà soát, giải quyết dứt điểm kiến nghị, vướng mắc, khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện có hiệu quả công tác xóa hộ nghèo chuẩn tỉnh trên địa bàn thành phố; chú trọng các nhiệm vụ về CCHC, xây dựng đô thị thông minh và chuyển đổi số; giải quyết đơn thư, khiếu nại…

Bên cạnh đó, thành phố kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng, tăng cường quản lý tài nguyên, môi trường; rà soát kiện toàn đội ngũ GV các trường học, triển khai các kế hoạch phân tuyến, tuyển sinh các lớp đầu cấp, nhất là ở các địa bàn đông học sinh…

