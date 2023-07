Sáng 9/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự lễ khánh thành Nhà hát Hồ Gươm do Bộ Công an phối hợp với TP.Hà Nội tổ chức.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Nhà hát Hồ Gươm. Ảnh: PHẠM KIÊN

Dự lễ khánh thành, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc hoàn thành xây dựng một công trình quy mô, hiện đại như Nhà hát Hồ Gươm sau đúng 2 năm khởi công thể hiện sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, UBND TP.Hà Nội và sự nỗ lực, quyết tâm của các nhà thầu.

Thủ tướng Chính phủ nhiệt liệt chúc mừng Bộ Công an, UBND TP.Hà Nội, chủ đầu tư dự án và các nhà thầu đã nỗ lực, cố gắng, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành công trình vượt tiến độ đề ra.

Theo Thủ tướng, văn hóa là hồn cốt, niềm tự hào của dân tộc, là sức mạnh nội sinh, là nền tảng tinh thần, là động lực phát triển của xã hội; công tác văn hóa có vai trò và góp phần vô cùng quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Việc đầu tư xây dựng Nhà hát Hồ Gươm thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, UBND TP.Hà Nội đối với công tác văn hóa, góp phần thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về văn hóa, văn nghệ và xây dựng Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

Nhà hát Hồ Gươm là một thiết chế văn hóa, điểm đến lý tưởng để thưởng thức nghệ thuật của người dân thủ đô, nhân dân cả nước, kết nối với các công trình văn hóa, lịch sử, cảnh quan kiến trúc quanh Hồ Hoàn Kiếm, tạo ra một quần thể văn hóa tại Thủ đô Hà Nội.

Để sử dụng, phát huy tối đa hiệu quả công trình, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Công an chỉ đạo có kế hoạch để quản lý, vận hành khoa học, hiệu quả để Nhà hát Hồ Gươm thật sự là công trình trọng điểm của lực lượng Công an nhân dân và Thủ đô Hà Nội; quan tâm tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, sự kiện phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và TP.Hà Nội; đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật của nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Công an, bạn bè quốc tế; chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ; tăng cường giao lưu, hợp tác với các nhà hát trong nước, quốc tế; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, nghệ sĩ của Nhà hát Hồ Gươm, đáp ứng yêu cầu tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật chất lượng cao.

Thủ tướng cũng đề nghị các ban, bộ, ngành, nhất là Bộ VH-TT-DL, TP.Hà Nội phối hợp với Bộ Công an lên phương án kết nối Nhà hát Hồ Gươm với các công trình văn hóa nghệ thuật khác để tạo không gian văn hóa, nghệ thuật, góp phần quảng bá văn hóa, du lịch của Thủ đô Hà Nội, của đất nước.

Thủ tướng đề nghị Bộ Công an quản lý vận hành khoa học, hiệu quả, trong đó chú trọng giao lưu hợp tác với các nhà hát trong nước, quốc tế để nhà hát hiện đại này hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, “luôn sáng đèn với các chương trình văn hóa nghệ thuật chất lượng cao”.

XUÂN TÙNG