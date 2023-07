Thu ngân sách của Châu Đức tăng 10% so với cùng kỳ

Ngày 24/7, HĐND huyện Châu Đức đã tổ chức Kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; xem xét, thông qua một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND huyện.

Các đại biểu HĐND huyện Châu Đức thông qua các nghị quyết tại Kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026.

Báo cáo tại Kỳ họp, ông Phạm Văn Quyền, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Đức cho biết, 6 tháng đầu năm, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội cơ bản ổn định và có bước phát triển. Cụ thể, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 1.560 tỷ đồng, tăng 4,14% so cùng kỳ; Giá trị sản xuất công nghiệp 2.343 tỷ đồng, tăng gần 2,3% so cùng kỳ; Doanh thu thương mại-dịch vụ đạt gần 4.500 tỷ đồng, tăng hơn 3,5% so cùng kỳ. Thu ngân sách đạt hơn 317 tỷ đồng, đạt hơn 54% dự toán và tăng hơn 10% so với cùng kỳ. Các chế độ chính sách, an sinh xã hội được quan tâm, giải quyết kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Trong 6 tháng cuối năm, huyện Châu Đức sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng lợi thế, tập trung phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, tập trung giải ngân vốn đầu tư công.

Tại Kỳ họp, các đại biểu thảo luận, xem xét, chất vấn và trả lời chất vấn những nội dung cử tri quan tâm như: liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, quản lý thuốc bảo vệ thực vật, giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ hoạt động chăn nuôi, nâng cao hiệu quả chuyển đổi số.

Đồng thời, Kỳ họp HĐND huyện cũng đã biểu quyết thông qua một số tờ trình, dự thảo nghị quyết: Chương trình giám sát HĐND huyện năm 2024; phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2023; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022; đầu tư công và một số nghị quyết chuyên đề khác.

Tin, ảnh: TRÚC GIANG