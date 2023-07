Thi đua bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị

Ngày 2/7, Cụm thi đua số 3 Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết phong trào “Thi đua quyết thắng” 6 tháng đầu năm.

Cụm thi đua số 3 hiện có 27 thành viên là các cơ quan, DN Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Từ đầu năm đến nay, 100% Ban CHQS các đơn vị trong Cụm làm tốt công tác tuần tra, canh gác, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và bảo vệ an toàn cho cơ quan, đơn vị. Đồng thời tích cực đóng góp cho hoạt động từ thiện, xã hội trên địa bàn tỉnh như: Tập đoàn DIC dành gần 10 tỷ đồng tặng học bổng cho HS nghèo hiếu học, tặng quà cho người có hoàn cảnh khó khăn; Ban CHQS Công ty Dịch vụ cơ khí hàng hải PTSC xây 1 căn “Nhà tình nghĩa quân dân” cho hộ nghèo với số tiền 80 triệu đồng; Công ty Cao Su Bà Rịa nhận phụng dưỡng 3 Mẹ Việt Nam Anh hùng với số tiền 1 triệu đồng/người/tháng và hỗ trợ 2 gia đình chính sách với số tiền 500 ngàn đồng/hộ/tháng.

6 tháng cuối năm, các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 sẽ tiếp tục duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Chú trọng xây dựng, kiện toàn lực lượng dân quân tự vệ; tổ chức huấn luyện bảo đảm về thời gian và chất lượng. Xây dựng môi trường văn hóa DN trong đơn vị và phấn đấu 100% cán bộ, chiến sĩ không vi phạm luật giao thông.

MINH NHÂN