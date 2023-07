Thành lập Chi bộ Công ty TNHH Te An Việt Nam

Sáng 30/7, tại huyện Châu Đức, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Chi bộ cơ sở Công ty TNHH Te An Việt Nam.

Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối (bìa phải) trao quyết định thành lập Chi bộ của Công ty TNHH Te An Việt Nam.

Chi bộ Công ty TNHH Te An Việt Nam có 4 đảng viên do ông Chương A Dưỡng, Giám đốc sản xuất Công ty TNHH Te An Việt Nam làm Bí thư Chi bộ.

Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cho biết, việc thành lập tổ chức Đảng trong DN là cơ sở để Chi bộ công ty giúp đỡ, giới thiệu quần chúng ưu tú có phẩm chất chính trị, lập trường tư tưởng tốt muốn phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng được kết nạp Đảng. Đồng thời các đảng viên của Chi bộ là những nồng cốt thực hiện vai trò lãnh đạo toàn diện trong thực hiện nhiệm chính trị của đơn vị.

* Trong chương trình sinh hoạt Chi bộ định kỳ tháng 7/2023, Chi ủy Chi bộ Cơ động trực thuộc Đảng bộ Khối đã trao các Quyết định chuyển Đảng chính thức cho 8 đảng viên sau 1 năm dự bị, trao Thẻ đảng cho 17 đảng viên của Chi bộ.

Trước đó, Chi bô Cơ động đã viếng Đền thờ Liệt sĩ và Tượng đài Chiến thắng Bình Giã tại huyện Châu Đức.

Tin, ảnh: HỒNG XUYẾN - AN NHIÊN