Năm 2023: TP. Vũng Tàu được giao làm chủ đầu tư 41 công trình với hơn 1.379 tỷ đồng

Sáng 11/7, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Vũng Tàu tổ chức hội nghị lần thứ 27 (mở rộng) sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Theo báo cáo của TP. Vũng Tàu, 6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của thành phố có bước tăng trưởng khá so với cùng kỳ, đạt và vượt so với tiến độ kế hoạch đề ra.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt hơn 20,2 ngàn tỷ đồng (đạt 52,71% kế hoạch, tăng 10,58% so với cùng kỳ); doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt hơn 4, 4 ngàn tỷ đồng (đạt 52,35% kế hoạch, tăng 30,53% so với cùng kỳ); giá trị sản xuất ngành công nghiệp đạt gần 19 ngàn tỷ đồng (đạt 50,21% kế hoạch, tăng 8,69% so với cùng kỳ); tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 2,3 ngàn tỷ đồng (đạt 51,7% so với dự toán tỉnh giao, bằng 50% kế hoạch thành phố xây dựng).

Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP. Vũng Tàu, chủ trì và điều hành chất vấn, trả lời chất vấn tại hội nghị.

Trong năm 2023, TP. Vũng Tàu được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư 41 công trình với tổng số vốn hơn 1.379 tỷ đồng. Ước giải ngân đến ngày 26/6/2023 đạt 239,451 tỷ đồng (tương đương với 17,36% kế hoạch vốn năm 2023).

Năm 2023, thành phố đầu tư 82 công trình, đồ án quy hoạch bằng nguồn vốn ngân sách thành phố với tổng số vốn hơn 800 tỷ đồng, ước giải ngân đến ngày 26/6/2023 đạt 141,436 tỷ đồng (tương đương 17,68% kế hoạch vốn năm 2023).

Toàn cảnh bức tranh kinh tế - xã hội TP. Vũng Tàu 6 tháng đầu năm 2023 có nhiều điểm sáng.

Trong 6 tháng đầu năm, công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, đối tượng chính sách được thực hiện tốt, đời sống nhân dân ổn định.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được chú trọng thực hiện. Trong 6 tháng, Đảng bộ thành phố đã kết nạp 135 đảng viên mới (đạt 51,9% chỉ tiêu năm 2023).

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, hội nghị đã dành nhiều thời gian cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn về các vấn đề có tác động lớn đến sự kinh tế-xã hội, xây dựng hệ thống chính trị và các vấn đề nhân dân, dư luận quan tâm, như: Giải quyết triệt để, hiệu quả vấn nạn ô nhiễm tiếng ồn trong khu dân cư; công tác quản lý đô thị, đất đai, xử lý vi phạm trật tự xây dựng, đặc biệt là tại các công trình xây dựng trái phép ven biển nhằm bảo đảm kiến trúc, cảnh quan phù hợp với quy hoạch tổng quan của thành phố; tình trạng vi phạm kỷ luật trong Đảng, bỏ sinh hoạt Đảng, xóa tên và cho ra khỏi Đảng đối với đảng viên vi phạm và giải pháp thực thi nghiêm minh, hiệu quả tại các cấp ủy Đảng; giải pháp hoàn thành công tác xóa hộ nghèo theo chuẩn tỉnh…

Cũng trong chương trình hội nghị, lãnh đạo TP. Vũng Tàu đã trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc Chỉ định bổ sung Trung tá Nguyễn Thái Nhân, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự TP. Vũng Tàu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Vũng Tàu nhiệm kỳ 2020-2025, kể từ ngày 01/6/2023.

