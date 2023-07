Lãnh đạo huyện Xuyên Mộc viếng Nghĩa trang Liệt sĩ

Sáng ngày 24/7, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND UBMTTQVN huyện Xuyên Mộc và nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ; lãnh đạo các cơ quan, phòng ban huyện, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, học sinh và thân nhân các gia đình liệt sĩ các xã Phước Thuận, Phước Tân, TT.Phước Bửu đã đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ huyện nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023).

Tại buổi lễ, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo huyện đã đặt vòng hoa, dâng hương và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các Anh hùng Liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng đã cống hiến trọn tuổi thanh xuân, máu xương, hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Lãnh đạo huyện Xuyên Mộc thắp hương tri ân các liệt sĩ

Trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước huyện Xuyên Mộc có hàng ngàn người con đã ngã xuống trên mảnh đất này mãi mãi được Nhân dân và Tổ Quốc khắc ghi công lao của các liệt sĩ. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Xuyên Mộc tiếp tục nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn huyện, dành sự quan tâm, chăm lo tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thân nhân liệt sĩ và những người có công với đất nước.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-NGUYỄN THẮNG