NỘI DUNG LIÊN QUAN:

Ngày 20/7, HĐND TP.Bà Rịa khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 13 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền.

Lãnh đạo TP.Bà Rịa khảo sát thực địa Dự án thành phần 3, thuộc Dự án đầu tư xây dựng Đường bộ cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu (giai đoạn 1) đoạn qua TP.Bà Rịa.

Báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm của UBND TP.Bà Rịa cho thấy, nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt kết quả tích cực. 32/33 chỉ tiêu chủ yếu đạt mức bình quân theo kế hoạch năm 2023, trong đó có 17/33 chỉ tiêu đạt và vượt. Thành phố đã tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu; triển khai thực hiện Đề án nâng cấp hoạt động chợ Bà Rịa, đề án phố đi bộ kết hợp dịch vụ đêm Bà Rịa. Công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm, chế độ chính sách cho người có công được thực hiện kịp thời, hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Kỳ họp đã thông qua 19 nghị quyết quan trọng, trong đó có Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách địa phương trên địa bàn năm 2023; quyết toán ngân sách năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2023…

Tin, ảnh: NHÃ UYÊN