Khai mạc Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng 12/7, tại Hội trường Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ 14 - Kỳ họp giữa năm 2023.

Tham dự Kỳ họp có ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong diễn văn khai mạc, ông Phạm Viết Thanh cho biết, Kỳ họp được tiến hành trong bối cảnh các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh tiếp tục ghi nhận những chuyển biến tích cực, đời sống Nhân dân từng bước được ổn định; một số ngành kinh tế đạt kết quả nổi bật như: Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 13,53%; dịch vụ lưu trú tăng 17,01%; dịch vụ lữ hành tăng 107,75%; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 4,13%; giá trị sản xuất ngư nghiệp tăng 4%; sản xuất đồ uống tăng 61,49% so với cùng kỳ năm 2022, góp phần tăng trưởng GRDP (trừ dầu khí) 6 tháng đầu năm 2023.

Đời sống Nhân dân cơ bản ổn định, các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa được quan tâm thực hiện tốt; giáo dục, đào tạo có sự tiến bộ ở tất cả các cấp học; thể dục thể thao có nhiều thành tích nổi bật; từng bước thực hiện chuyển đổi số và cải cách hành chính trên địa bàn; tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Quốc phòng được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Đây là những tín hiệu đáng mừng trong bối cảnh tình hình an ninh, chính trị, kinh tế thế giới còn diễn biến phức tạp, khó lường; ảnh hưởng đến ổn định sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân.

Tại Kỳ họp này, các đại biểu sẽ xem xét, thảo luận và thông qua 48 nghị quyết để triển khai kịp thời những chính sách mới ban hành và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các công trình trọng điểm của tỉnh.

Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 12 đến 14/7). Trong chương trình Kỳ họp, dự kiến, HĐND dành buổi chiều 13/7 để đại biểu HĐND tỉnh tiến hành chất vấn và nghe trả lời chất vấn tại hội trường.

