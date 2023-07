Khai mạc kỳ họp thứ 13, HĐND TP.Bà Rịa khóa VI

Sáng 20/7, HĐND TP. Bà Rịa khóa VI đã khai mạc kỳ họp thứ 13-kỳ họp thường lệ giữa năm để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền.

Chủ tọa kỳ họp.

Chủ tọa kỳ họp gồm các ông: Ngô Văn Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP. Bà Rịa; Nguyễn Tiến Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Nguyễn Ngọc Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Bà Rịa.

Dự kỳ họp có bà Lê Thị Thủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; ông Trần Thanh Dũng, Chủ tịch UBND TP.Bà Rịa và ông Đặng Huy Quang, Phó Chủ tịch UBND TP.Bà Rịa, cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Thường trực HĐND, UBND thành phố; đại diện lãnh đạo các phòng, ban thành phố.

Đại biểu tham dự kỳ họp.

Báo cáo tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND TP.Bà Rịa Đặng Huy Qang cho biết, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm trên địa bàn đạt kết quả tích cực. 32/33 chỉ tiêu chủ yếu đạt mức bình quân theo kế hoạch năm 2023. Trong đó, 17/33 chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Thành phố đã tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để triển khai dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu đúng tiến độ.

Công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm, chế độ chính sách cho người có công được thực hiện kịp thời, đầy đủ. hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Trong một ngày làm việc, HĐND TP.Bà Rịa xem xét, cho ý kiến và quyết định những nội dung về: kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; đề xuất, kiến nghị những nhiệm vụ, giải pháp khả thi, hiệu quả để tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị 6 tháng cuối năm 2023.

Kỳ họp cũng xem xét, thảo luận và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, như nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; kế hoạch đầu tư công năm 2023; điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách địa phương trên địa bàn thành phố năm 2023; quyết toán ngân sách năm 2022.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu tiến hành thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn những vấn đề cử tri quan tâm.

