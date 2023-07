Huyện Long Điền: Bức tranh kinh tế-xã hội có nhiều điểm sáng

Tình hình phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn có nhiều điểm sáng, trong đó, có những chỉ tiêu tăng rất cao so với cùng kỳ như doanh thu thương mại 30,6%, dịch vụ du lịch, lưu trú 100,9%. Đó là thông tin được đưa ra tại kỳ họp thứ Mười lăm, HĐNĐ huyện Long Điền khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra sáng 24/7.

Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Long Điền tham dự kỳ họp.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, ông Trần Kim Phúc, Phó Chủ tịch UBND huyện Long Điền cho biết, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng cao so với cùng kỳ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được bảo đảm.

Chủ tọa kỳ họp.

Cụ thể, tổng doanh thu thực trên địa bàn đạt hơn 13.500 tỷ đồng, tăng 32,7% so cùng kỳ. Trong đó, doanh thu thương mại hơn 11.300 tỷ đồng tăng 30,6% so cùng kỳ; dịch vụ lưu trú, du lịch 443,8 tỷ đồng tăng 100,9% so cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gần 2.800 tỷ đồng, tăng 19,8% so cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đạt hơn 790 tỷ đồng, trong đó thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 320 tỷ đồng. Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm đạt 376,7 tỷ đồng, đạt 51,11% kế hoạch. Tổng chi ngân sách huyện, xã đạt 570 tỷ đồng, tương đương 55,1% kế hoạch. Công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân được duy trì, an sinh xã hội được quan tâm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; quốc phòng an ninh được giữ vững.

Ông Phạm Sơn Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện Long Điền phát biểu khai mạc kỳ họp.

Trong chương trình kỳ họp, các đại biểu cũng nghe các báo cáo: tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 và ước thực hiện năm 2023; báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Mười lăm- HĐND huyện; thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về công tác xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của nhân dân trong huyện; giải trình những ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Mười lăm - HĐND huyện.

Ông Trần Kim Phúc, Phó Chủ tịch UBND huyện Long Điền báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng trên địa bàn.

Đồng thời, kỳ họp cũng sẽ nghe trình bày, xem xét biểu quyết thông qua 7 nghị quyết của HĐND huyện Long Điền.

Kỳ họp diễn ra đến hết ngày 24/7.

Tin, ảnh: PHÚ XUÂN