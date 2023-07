Hành trình Tháng 7 tri ân của tuổi trẻ

Trong Hành trình Tháng 7 tri ân, tuổi trẻ Bà Rịa-Vũng Tàu đã thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên thiết thực và ý nghĩa như: Tổ chức thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH), người có công với Cách mạng (NCC); dâng hương viếng đền thờ, nghĩa trang liệt sĩ; dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa cho đối tượng chính sách... Qua đó đã phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử đấu tranh Cách mạng giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước.

ĐVTN huyện Đất Đỏ thăm hỏi sức khỏe, động viên bà Phạm Thị Cẩm (86 tuổi), thân nhân liệt sĩ ở tổ 13, ấp Mỹ An, xã Long Mỹ.

Xoa dịu nỗi đau mất mát

Cùng các ĐVTN Huyện Đất Đỏ tới thăm bà Phạm Thị Cẩm (86 tuổi), thân nhân liệt sĩ ở tổ 13, ấp Mỹ An, xã Long Mỹ, chúng tôi cảm nhận được tấm lòng chân thành của các bạn trẻ với công tác “Đền ơn đáp nghĩa”. Trong ngôi nhà neo người của bà Cẩm, hôm nay trở nên ấm áp, đầy ắp tiếng nói, cười của bà và các ĐVTN. 3 người anh của bà Cẩm đã hy sinh trong kháng chiến, cụ Đỗ Thị Thép-mẹ bà Cẩm là Mẹ VNAH. Sau khi mẹ mất, bà Cẩm sống một mình trong căn nhà nhỏ này.

Bà Cẩm chia sẻ: “Thương tôi tuổi cao, sức yếu, mắt kém, những năm qua, các cháu ĐVTN thường xuyên đến thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần và giúp dọn dẹp nhà cửa… Những việc làm đó đã góp phần giúp tôi vơi đi nỗi đau mất mát”.

Theo chị Nguyễn Thị Điệp, Chuyên viên Huyện Đoàn, ĐVTN huyện Đất Đỏ thể hiện tấm lòng tri ân đối với các gia đình thương binh, liệt sĩ, NCC bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và phù hợp với hoàn cảnh của từng gia đình như: Thường xuyên qua lại thăm hỏi, giúp dọn dẹp nhà cửa, quét dọn vườn tược; sơn lại tường rào, cánh cửa, thay tấm tôn để nhà không bị dột, tổ chức nấu bữa cơm tri ân… Kinh phí thực hiện các công trình phần việc thanh niên do các ĐVTN đóng góp và nhận được sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân hoặc trích từ kinh phí hoạt động của tổ chức Đoàn.

Nhiều năm qua, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh nhận phụng dưỡng, chăm sóc suốt đời 3 Mẹ VNAH La Thị Biên, Lại Thị Bạn (xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức) và Bùi Thị Đay (TP. Bà Rịa) với số tiền 1 triệu đồng/Mẹ/tháng. Kinh phí do các ĐVTN đóng góp. Hàng tháng, các bác sĩ công tác tại Bệnh xá Công an tỉnh đều đặn tới thăm, khám sức khỏe cho từng Mẹ.

Nằm trong chuỗi hoạt động tri ân nhân Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7, tuổi trẻ, Đoàn-Hội LHTN phường Mỹ Xuân (TX. Phú Mỹ) tổ chức khám và chăm sóc răng miệng miễn phí cho hơn 20 lượt cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tại Phòng khám Nha khoa Kim Hưng đứng chân tại địa phương. Những NCC được kiểm tra răng miệng tổng quát, cạo vôi răng, chụp phim hàm và tư vấn các bệnh lý về răng miệng, nha chu...

Lan tỏa nghĩa tri ân

Anh Châu Đình Trung, Bí thư Đoàn phường Mỹ Xuân cho biết: “Chương trình khám và chăm sóc răng miệng miễn phí cho NCC tại địa phương nhận được sự ủng hộ của các y, bác sĩ Phòng khám Nha khoa Kim Hưng. Bênh cạnh đó, mỗi hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” của tổ chức Đoàn đều nhận được sự chung tay góp sức của các DN, tổ chức và các tầng lớp nhân dân địa phương. Đó là sự lan tỏa nghĩa tri ân, đồng thời khích lệ để Đoàn phường tiếp tục duy trì, thực hiện nhiều hơn nữa các hoạt động tri ân trong những năm tiếp theo”.

Trong Hành trình Tháng 7 tri ân này, các cơ sở Đoàn và ĐVTN toàn tỉnh đã thăm hỏi, động viên và trao khoảng 1.000 phần quà; khám bệnh, tư vấn, phát thuốc miễn phí cho hơn 500 NCC, gia đình chính sách với tổng trị giá hơn 600 triệu đồng; hơn 30.000 lượt ĐVTN tham gia dọn dẹp vệ sinh đền thờ, nghĩa trang liệt sĩ và các phần mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh...

Theo anh Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, tùy điều kiện của đơn vị, địa phương, các cơ sở Đoàn đã thực hiện những công trình, phần việc thanh niên thiết thực và ý nghĩa. Những hoạt động như: Vệ sinh, chỉnh trang đền thờ, tượng đài liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn toàn tỉnh; thăm hỏi, tặng quà Mẹ VNAH, gia đình chính sách; khám bệnh, phát thuốc miễn phí; sửa nhà, sửa điện… đã thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay với những NCC, thân nhân liệt sĩ. Đồng thời lan tỏa công tác “Đền ơn đáp nghĩa” đến các tầng lớp nhân dân.

“Thế hệ trẻ hôm nay luôn ghi nhớ những đóng góp, sự hy sinh, mất mát của cha, ông vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Từ đó có những hành động, việc làm tri ân cụ thể, thiết thực. Thế hệ trẻ đã, đang và sẽ tiếp tục làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”; phát huy truyền thống cách mạng của các thế hệ cha anh”, anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Bài, ảnh: MAI NGỌC