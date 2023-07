Giải ngân vốn đầu tư công đạt 61,75% kế hoạch

Sáng 11/7, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Châu Đức tổ chức Hội nghị lần thứ Mười bốn, khoá VI, nhiệm kỳ 2020-2025 (Mở rộng), đánh giá kết quả tình hình phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Các ông: Hoàng Nguyên Dinh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Châu Đức; Lê Thanh Liêm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Tấn Bản, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, song Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, thực hiện hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

Theo đó, giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 1.560 tỷ đồng, tăng 4,14% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp (không tính KCN Đá Bạc, KCN Đô thị Châu Đức) thực hiện là 2.343 tỷ đồng, tăng 2,27% so với cùng kỳ; doanh thu hoạt động Thương mại-Dịch vụ 4.665 tỷ đồng, tăng 4,62% so với cùng kỳ. Thu ngân sách trên địa bàn huyện hơn 334 tỷ đồng, đạt 57,24% dự toán và tăng 16,2% so với cùng kỳ.

Bí thư Huyện ủy Châu Đức Hoàng Nguyên Dinh phát biểu kết luận hội nghị.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 đã giao hơn 565 tỷ đồng (vốn ngân sách tỉnh hơn 205 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương hơn 360 tỷ đồng), tính đến cuối tháng 6/2023, huyện đã giải ngân hơn 349 tỷ đồng, đạt 61,75% kế hoạch.

Đến nay, toàn huyện đã có 15/15 xã đạt chuẩn NTM; 7 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, huyện Châu Đức tiếp tục tập trung các nguồn lực vừa chủ động phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới, vừa bảo đảm ổn định và thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh. Theo đó, tiếp tục thực hiện hiệu quả các mô hình hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, tích cực hỗ trợ liên kết chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; tập trung thực hiện các khâu đột phá của huyện về “50% các tuyến đường giao thông được trồng hoa” và công tác giảm nghèo trong năm 2023; tiếp tục đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thi công đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao - Hòa Bình; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện…

Mô hình trồng bắp sinh khối triển khai gần 130ha, có 106 hộ nông dân tham gia liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. Mô hình này được UBND huyện Châu Đức hỗ trợ 50% vốn đầu tư (hơn 11 triệu đồng/ha).

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Hoàng Nguyên Dinh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận những nỗ lực của các cấp ủy Đảng, các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua. 6 tháng cuối năm 2023, Bí thư Huyện ủy đề nghị từng Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, địa phương tập trung nghiên cứu, tiếp tục trao đổi, làm rõ hơn những nhận định, đánh giá, nhất là đối với hạn chế đã được chỉ ra trong 6 tháng đầu năm 2023 và những vấn đề mà xã hội quan tâm; cần tạo sự đột phá trên các mặt kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền…

Tin, ảnh: ĐINH HÙNG