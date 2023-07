Doanh thu dịch vụ lưu trú, du lịch của Đất Đỏ tăng hơn 39%

Ngày 24/7, HĐND huyện Đất Đỏ tổ chức Kỳ họp thứ 10, khóa III nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm đánh giá kết quả tổ chức thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, thông qua một số nghị quyết quan trọng trình tại kỳ họp.

Ông Trần Thanh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đất Đỏ và bà Nguyễn Thị Cẩm Yến, Phó Chủ tịch HĐND huyện Đất Đỏ chủ trì tại Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa III nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Từ đầu năm đến nay, các chỉ tiêu kinh tế duy trì sự tăng trưởng. Cụ thể, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm khoảng 11.318,8ha, đạt 67,23% kế hoạch năm, tăng 1,01% so với cùng kỳ. Doanh thu từ dịch vụ lưu trú tại các điểm tham quan, du lịch đạt khoảng 280 tỷ đồng, tăng 39,86% so với cùng kỳ. Thu ngân sách trên địa bàn 202,196 tỷ đồng, đạt 40,04% so với Nghị quyết. Huyện đã đạt 4/9 tiêu chí xây dựng huyện NTM nâng cao.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt nhiều kết quả khả quan. Huyện tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết về nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân. Tình hình quốc phòng-an ninh được giữ vững, trật tự an ninh xã hội ổn định.

Trong 2 ngày diễn ra kỳ họp 24 và 25/7, các đại biểu HĐND huyện tập trung thảo luận, chất vấn một số vấn đề liên quan đến các lĩnh vực: kinh tế, tài chính ngân sách; công tác đầu tư xây dựng cơ bản; quy hoạch, xây dựng, quản lý đất đai, tài nguyên-môi trường; y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội, cải cách hàng chính… Đồng thời, cho ý kiến và thông qua một số Nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội.

Kỳ họp cũng thực hiện các thủ tục về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên UBND huyện Đất Đỏ, nhiệm kỳ 2021-2026.

ĐÔNG HIẾU