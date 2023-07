Chủ tịch nước thăm gia đình cựu tù chính trị và người có công tại Côn Đảo

NỘI DUNG LIÊN QUAN:

Chiều 19/7, trước khi tham dự buổi gặp mặt các đại biểu cựu tù chính trị Côn Đảo, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm, tặng quà gia đình cựu tù chính trị và gia đình người có công đang sinh sống tại huyện Côn Đảo.

Cùng đi có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và huyện Côn Đảo.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hỏi thăm sức khỏe cụ Nguyễn Xuân Viên, cựu tù chính trị đang sinh sống tại Côn Đảo.

Chủ tịch nước và các đại biểu đã tới thăm, tặng quà cựu tù chính trị Côn Đảo Nguyễn Xuân Viên, tại tổ 7, khu dân cư số 7 và bà Lê Thị Diệm (vợ Liệt sĩ) tại tổ 2, khu dân cư số 7.

Cựu tù Nguyễn Xuân Viên (SN 1944, quê quán tỉnh Quảng Nam) trước khi bị bắt là du kích địa phương tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Năm 1968, chú bị địch bắt, giam giữ ở nhiều nơi như: lao xá Hội An, khám Chí Hòa, Tân Hiệp. Cuối cùng, chú bị địch đày ra Côn Đảo. Sau giải phóng, chú Nguyễn Xuân Viên về làm Công an xã tại quê hương Quảng Nam. Được 3 năm, chú xin chuyển ra Côn Đảo làm công tác thông tin - văn hóa. Sau đó, chú được giao làm Phó Trưởng Ban Quản lý di tích Quốc gia huyện Côn Đảo; trong đó, có nhiệm vụ chăm lo cho nơi an nghỉ của các đồng chí, đồng đội. Sau này, chú Nguyễn Xuân Viên tiếp tục được giao nhiệm vụ trong lĩnh vực giao thông công chánh và đã nỗ lực để góp phần phát triển cơ sở hạ tầng, giúp cuộc sống của người dân huyện đảo ngày càng thuận tiện. Hiện nay, chú Nguyễn Xuân Viên nghỉ hưu và sinh sống cùng con cháu tại huyện Côn Đảo.

Bà Lê Thị Diệm (SN 1940) là vợ liệt sĩ Hoàng Công Huề (quê quán: xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) hy sinh năm 1966, tại chiến trường Quảng Trị.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, tặng quà bà Lê Thị Diệm (vợ Liệt sĩ Hoàng Trọng Huề)

Tại các nơi thăm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đời đời ghi nhớ và biết ơn các các Anh hùng, liệt sĩ, lão thành cách mạng, các thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với đất nước và đồng bào, đồng chí đã cống hiến máu xương và sức người, sức của cho cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại của dân tộc.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt nam tỉnh tới bà Lê Thị Diệm (vợ Liệt sĩ Hoàng Trọng Huề).

Chủ tịch nước cũng căn dặn lãnh đạo tỉnh và huyện Côn Đảo tiếp tục quan tâm, động viên, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn để phần nào bù đắp những hy sinh, mất mát của các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh ở địa phương.

