Trong nhiệm kỳ qua, CCVC-LĐ hưởng ứng trách nhiệm các cuộc vận động: nhắn tin ủng hộ xây dựng Khu tưởng niệm Nghĩa sỹ Hoàng Sa với 1.898 tin, nhắn tin ủng hộ “Nghĩa tình Hoàng Sa – Trường Sa” với 4.336 tin nhắn, ủng hộ đồng bào Miền Trung bị lũ lụt với số tiền 2,607 tỷ đồng; vận động hỗ trợ đồng bào miền núi phía Bắc khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra được 782,28 triệu đồng; hỗ trợ đoàn viên công đoàn trong thời gian giãn cách xã hội theo 706 phần quà trị giá 176,5 triệu đồng; trao tặng và 400 gói an sinh công đoàn cho đoàn viên gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đóng góp về UBMTTQ Việt Nam tỉnh tiền mặt và quà với tổng giá trị 939,5 triệu đồng…