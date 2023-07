Ban chấp hành Đảng bộ huyện Long Điền sơ kết tình hình 6 tháng đầu năm

Sáng 10/7, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Long Điền khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Các ông: Huỳnh Sơn Tuấn, Bí thư Huyện ủy; Võ Hữu Hạnh, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; Lâm Văn Hồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Báo cáo tại hội nghị, ông Lâm Văn Hồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cho biết, thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023, cấp ủy, chính quyền các cấp của huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra. Các chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Cụ thể, về kinh tế xã hội, tổng doanh thu thương mại, dịch vụ thực hiện đạt hơn 13.520 tỷ đồng, đạt 60,3% so kế hoạch, tăng 32,7% so cùng kỳ; tổng giá trị sản xuất Công nghiệp - TTCN thực hiện đạt hơn 2.770 tỷ đồng, đạt 62% so kế hoạch, tăng 19,8% so cùng kỳ; tổng giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp 271,9 tỷ đồng, đạt 37,5% so kế hoạch, đạt 99,4% so cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư thực hiện 6 tháng đầu năm đạt 61,8% nguồn vốn tỉnh giao (376,7 tỷ/609,1 tỷ đồng); đạt 51,1% nguồn vốn huyện giao (376,9 tỷ/737 tỷ đồng). Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 61,6% kế hoạch tỉnh giao (792,9 tỷ/1.287,4 tỷ đồng), đạt 55,6% Nghị quyết (792,9 tỷ/1.426,5 tỷ đồng), đạt 106,7% so cùng kỳ năm trước. Huyện đang triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2023 với mục tiêu: có 5/5 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao, 2/5 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (An Ngãi, An Nhứt), Huyện Long Điền đạt chuẩn huyện NTM nâng cao... Các nhiệm vụ khác như: công tác an sinh xã hội, tỷ lệ người dân tham gia BHYT, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Về công tác phát triển đảng viên, đã kết nạp 84 đảng viên, đạt 73% chỉ tiêu năm của tỉnh giao (84/115).

Ông Nguyễn Văn Xinh trao Giấy khen của Huyện ủy Long Điền tới 1 tập thể, 1 cá nhân nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác phát triển tổ chức đảng trong DN ngoài khu vực nhà nước 6 tháng đầu năm 2023

Cũng tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, như: Tập trung chỉ đạo công tác kết nạp đảng viên đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu tỉnh giao trong quý III/2023; Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện các hoạt động kinh doanh thương mại - dịch vụ phát triển; đẩy nhanh tiến độ thực hiện phát triển sản xuất, kinh doanh; Phấn đấu hoàn thành tất cả các tiêu chí huyện NTM, huyện NTM nâng cao, xã NTM, xã NTM nâng cao trong quý III/2023... Đồng thời, cho chủ trương theo thẩm quyền đối với 8 nội dung trình Kỳ họp thứ Mười Lăm - HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và một số dự án quan trọng khác...

Tin, ảnh: DIỄM QUỲNH