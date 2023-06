Vướng mắc mặt bằng làm chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Chiều 13/6, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở KH-ĐT báo cáo tình hình đầu tư công 5 tháng đầu năm.

Ông Lê Ngọc Linh, Giám đốc Sở KH-ĐT báo cáo tại cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở KH-ĐT, lũy kế thanh toán các nguồn vốn từ đầu năm đến cuối tháng 5/2023 hơn 3,56 ngàn tỷ đồng, đạt 22,8% so với kế hoạch giao. Một số chủ đầu tư được giao vốn lớn trên 100 tỷ đồng có tỷ lệ giải ngân cao hơn tỷ lệ giải ngân chung của tỉnh như: Ban Quản lý dự án giao thông khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải là 30%, UBND huyện Châu Đức 44,1%, TAND tỉnh 37,9%, UBND TX. Phú Mỹ 26,2%, UBND huyện Đất Đỏ 24,9%, UBND huyện Long Điền 32,9%. Trong đó, nguồn vốn Trung ương giải ngân đạt 52,4% so với kế hoạch giao. Nguồn vốn tỉnh giải ngân đạt 15,9% so với kế hoạch giao. Giải ngân nguồn vốn huyện mới chỉ đạt 27,4% kế hoạch.

Nguyên nhân chậm tiến độ giải ngân các nguồn vốn chủ yếu là vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Sở KH-ĐT đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 nguồn ngân sách tỉnh để đủ cơ sở bổ sung vốn cho các dự án đã quyết toán, các dự án điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư và bổ sung khởi công mới cho một số dự án hoàn thành thủ tục đầu tư trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời, khẩn trương hoàn thành việc trình duyệt điều chỉnh chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 để đủ cơ sở phân bổ vốn theo quy định.

UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tập trung chỉ đạo, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án. Đối với nhóm các dự án khởi công mới, chủ đầu tư hoàn thành các thủ tục để tổ chức đấu thầu và khởi công các dự án còn lại thuộc danh mục khởi công mới năm 2023 trong quý III/2023.

Tin, ảnh: HỒNG PHÚC