Tổ chức lễ giỗ AHLLVTND Nguyễn Hùng Mạnh

Sáng 14/6, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ tổ chức lễ giỗ lần thứ 14 Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân (AHLLVTND) Nguyễn Hùng Mạnh (14/6/1968-14/6/2023).

Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ công ơn của AHLLVTND Nguyễn Hùng Mạnh tại Đền thờ liệt sĩ xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ.

AHLLVTND Nguyễn Hùng Mạnh sinh năm 1942, không rõ quê quán, có tên thật do cha mẹ đặt là Nguyễn Văn Thu. Năm 1962, đồng chí tham gia cách mạng làm công tác giao liên. Đồng chí Nguyễn Hùng Mạnh đã tham gia và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ như: làm giao liên đưa nhiều đoàn cán bộ và thư từ liên lạc, vượt qua hàng rào mìn và điểm phục kích của địch an toàn; tham gia phá hàng trăm quả bom, mìn địch rải thảm hủy diệt Long Mỹ; tham gia nhiều trận đánh, tiêu diệt xe quân sự bộ binh Mỹ, Úc và quân Ngụy Sài Gòn; là người mở đường cho phong trào phá hàng rào mìn của cán bộ chiến sĩ và quân dân Long Đất… Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng hy sinh đêm 14/6/1968 tại ấp Cầu, xã Hội Mỹ, khi trở lại gỡ mìn còn sót trong chuyến đi công tác từ căn cứ Minh Đạm xuống Lộc An.

Ngày 23/2/2010, đồng chí Nguyễn Hùng Mạnh đã được Nhà nước truy tặng danh hiệu AHLLVTND.

ĐÔNG HIẾU